调查：更担心全球利率上扬与通货膨胀 本地中小企业有信心能应付消费税调涨

一项调查显示，本地中小企业普遍有信心能应付消费税调涨，他们更担心的是全球利率上扬和通货膨胀。

更重视现金流管理

全球经济逐步复苏，但新加坡的中小企业严格控制他们的现金流。超过85％的中小企业表示，确保稳定的现金流和管理成本是2022年的重要优先事项。

星展银行在我国发布2022年财政预算案之后，针对250家来自不同领域的中小企业进行了脉动调查（DBS SME Pulse Check Survey），以更好地了解他们的需求和担忧。

调查结果显示，所有受访的中型企业都表示有信心能应付消费税调涨。每10家受访的微型和小型企业，有八家这么表示。

星展将年营收少于100万元的定义为微型企业、100万元至2000万元的定义为小型企业，2000万元至1亿元的是中型企业。

对于全球利率上升，超过九成中型企业，以及75％的微型和小型企业有信心能应付冲击。

在通货膨胀压力方面，超过八成的中型企业有信心能面对，70％的微型和小型企业也这么认为。

星展银行中小企业银行集团主管郑秀凤指出，中小企业渴望趁着经济复苏加速发展，但商家也采取审慎态度，更重视现金流管理。“令人安慰的是，中小企业更有信心应付成本挑战，这显示与一年前大流行病的高峰期相比，如今的中小企业更坚韧。”

当被问到未来一年的增长展望时，中小企业普遍持乐观态度，只有不到5％的受访者表示悲观。调查认为，其中一个原因可能是中小企业在2021年整体上取得盈利。超过90％的受访企业在2021年取得盈利，其中逾40％表示，与前一年相比，盈利至少增长10％。

尽管营运环境改善，中小企业仍担心可能遇到挑战。接近一半的受访者最担心劳动力成本和人力是否充足，20％受访者最担心供应链中断。

星展集团经济师谢光威认为，虽然全球从冠病大流行病中复苏令人感到乐观，但乌克兰危机导致的地缘政治风险令人担忧，特别是全球能源、大宗商品和食品价格上涨。