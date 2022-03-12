美股去年下半年飙升 新加坡投资者趁机大量买入 分析师不看好中短期走势

美国企业盈利恢复带动美股去年下半年飙升，促使新加坡投资者抓紧时机买入美国股票。去年第三和第四季，我国是本区域中三大净购入最多美股的投资者。

然而，俄罗斯攻打乌克兰的紧张局势导致美国股市最近显著下跌，加上全球通胀居高不下可能拖累经济复苏，受访股票分析师都不看好美股的中短期走势。

美国财政部最新发布的数据显示，新加坡投资者在去年第四季净买入48亿美元（约65亿新元）的美股，在亚洲地区中，是净买入美股第二多的国家或地区，仅次于香港。

去年第三季，当亚洲整体净卖出美股时，新加坡投资者却反其道而行，净买入14亿美元的美股，是继韩国和阿拉伯联合酋长国之后，净买入美股第三多的亚洲国家。

CMC市场分析师王绥勤接受《联合早报》访问时指出，美股去年第三和第四季处于强劲牛市的趋势，普尔500指数尤其屡创新高，带动本地投资者趁势而上。

去年，普尔500指数的总回报率多达26.9％，新加坡海峡时报指数的总回报率则为13.6％。

俄乌危机料加剧滞胀风险或不利美股

此外，美国企业去年盈利从冠病疫情中复苏，也让投资者情绪高昂。其中，科技和增长类型股票如苹果（Apple）、微软（Microsoft）、英伟达（NVIDIA）、面簿（Facebook）母公司Meta Platforms以及特斯拉（Tesla）最受到本地投资者吹捧。以市值计算，这些股票占普尔500指数的权重较高。

不过，美国今年初开始出现滞胀（stagflation）的风险，俄乌危机也预料加剧这个风险，可能不利于美股。滞胀指的是经济增长放慢，物价却高涨的局面。

王绥勤说：“美国联邦储备局将更加关注实际经济形势，利用货币政策为40年未见的通胀降温，而不是为市场注入资金以让美股维持牛市。这是因为金融资产价格更高将导致问题更严重，把通胀水平进一步推高。”

辉立证券研究高级投资分析师蔡栋梁同样转为看跌美股。他说：“由于油价激增，经济师认为美国正面临经济萎缩的危险，这将给美国股市造成压力。其他因素如美国和全球的高通胀率也可能拖累脆弱的复苏步伐。”

乌克兰战事和各国加强制裁俄罗斯，导致油价一度暴涨至13年高位，这可能进一步推高通货膨胀，影响全球经济疫情后复苏。

智能投资顾问StashAway新加坡经理王秋慧认为，高通胀环境、发达经济体收紧货币政策，以及地缘政治局势不稳定预料让投资者采取避险态度。

此外，利率上升将导致债券收益率提高，这可能不利于美国科技股，这个领域下来数周至数月的表现或出现更大波动。高利率环境一般上会增加科技企业的贷款成本，影响它们的投资项目。王秋慧提醒，市场很可能在短期内起伏不定，投资者应确保构建一个全球多元化的投资组合，避免过于投资在一个领域或国家。