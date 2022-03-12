分析师：以金融业为主 今年料更多机构发行社会债券

可持续发展投资方式多元，当中社会债券（Social Bond）日益受关注。分析师预测，今年会有更多机构发行这类债券，并以金融机构为主。

根据金融数据科技公司路孚特（Refinitiv）统计，全球社会债券发行总额去年上升17％去年达到1930亿美元（2611亿新元），比2019年冠病疫情前高出大约10倍。社会债券的发行额占三项主要永续发展债券发行总额的19.3％，排在绿色债券（4890亿美元）之后。

由此可见，社会债券的在永续发展投资市场的重要地位，而且未来扮演的角色料会更加重要。

社会债券是以改善社会问题为宗旨的金融债券，以获得更大的社会效益。发行这类债券所筹集的资金将用于社会责任项目，如提供清洁饮用水、医疗保健或创造就业机会，帮助特定人群或解决社会问题。

在新加坡交易所交易的社会债券包括韩国住房金融公司2021年在本地发行10亿欧元（15亿新元）的社会债券，为中低收入家庭提供抵押贷款，减轻他们的偿债负担。

发行性别债券 改善女性生计

另一个例子是星展银行和社会效应投资公司（Impact Investment Exchange，简称IIX）于2017年推出的Women's Livelihood Bond，以改善女性生计为目标。

这是一种性别债券（gender bond），目的是改善女性弱势群体的生活，促进性别平等。

去年11月，联合国妇女署、国际金融公司（International Finance Corporation）和国际资本市场公会（ICMA）联合推出促进性别平等永续发展债券的发行指导原则，提供相关项目案例。

这显示性别债券未来会日益增多，用于解决工作场所和社会的性别不平等现象。

冠病疫情推动社会债券发行活动，发行者和投资者都在寻求能应对医疗风险、加快疫苗普及化、保障就业和改善经济的方法。

标普全球评级（S&P Global Ratings）的最新研究报告指出，冠病疫情逐渐缓解后，相关的债券发行活动预计会减少，但其他社会债券会增加。发行者大多会是政府机构、国家企业，以及可以跨越国界或国家利益的超国家（supranational）企业。

报告还说，金融机构预计会是社会债券市场发展的主要推手，因为金融机构可以借此宣传新的金融服务，同时也可尝试解决社会问题。金融机构推出的债券主要包括为微型和中小企业融资以支持业务增长和就业、可负担得起的住房，以及协助女性创业的贷款。

社会债券是以改善社会问题为宗旨的金融债券，以获得更大的社会效益。发行这类债券所筹集的资金将用于社会责任项目，如提供清洁饮用水、医疗保健或创造就业机会，帮助特定人群或解决社会问题。