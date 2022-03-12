福联盛 Hock Lian Seng Holdings

这只股票自2011年12月15日下试0.175元后，随即于该月每月一杆图以“转向”信号进入三大波回扯，其间A大波又具三波走势。2013年2月25日股价上升至0.26元，并于每周一杆图以“转向”信号完成（a）波，过后回扯至同年9月2日的0.205元，又于每周一杆图以“主要转向”信号结束了（b）波。2015年5月19日股价上升至0.41元完成（c）波，同时为A大波画下句号。2016年8月4日股价下探0.27元，且于每周一杆图以“主要转向”信号结束了B大波。2017年6月2日股价上升至0.56元，旋于每月一杆图以“转向”信号完成C大波，接着进入五波跌势。同年9月7日股价下试0.425元结束了第（1）波，过后回扯至2018年元月15日的0.53元，此为第（2）波。同年12月20日股价下跌至0.305元，并于当天以“主要转向”信号完成了第（3）波，而第（5）波终于在2020年8月25日的0.21元结束，遂渐渐回升，且形成一个升势“三角形”。估计股价一旦突破位于0.27元的阻力线，当朝位于0.315元的目标前进。