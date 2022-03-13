水路VTL业者的喜与忧

海陆空VTL全开，乐的不仅是想出国探亲和旅游的国人，更是给业者注入强心剂，看到了隧道尽头的曙光。

最近偶然看到新加坡航空公司的免隔离飞行航班促销广告，久违的特价促销再次重返市场，顿时觉得很暖心。被疫情折腾了两年多，再见到新航空姐亲切形象，仿佛见到一线曙光——边界逐渐开放，战胜冠病的一天快降临了。

新航近期将增设更多疫苗接种者旅游通道（VTL）航班，也把更多普通航班转为免隔离的VTL航班。新加坡目前和30个国家和地区有VTL安排。

新马陆路VTL每日通关人数明天起增加近六成，这意味着每日来回新马的配额从目前的4320人增至6840人。

新加坡和印度尼西亚也在上月顺利开通与民丹岛和峇淡岛的VTL，这是我国第一个海路VTL，也宣告我国海陆空VTL全面启动。

海陆空VTL全开，乐的不仅是想出国探亲和旅游的国人，更是给业者注入强心剂，看到了隧道尽头的曙光。

当知道海路VTL渡轮一开始售票，热爱打高尔夫球的朋友就兴致勃勃上网订票，准备和生意伙伴结伴到民丹岛打球，却因非新加坡籍的生意伙伴的签证问题而误了出发时间，结果出游不成，让他们很失望。

这个朋友在疫情前是岛上常客，每周都会一两次到岛上打球，和他结伴的非新加坡籍球友过去也从来不用申请签证，这次海路VTL的严格要求，让他觉得原本“说走就走”的出游变得很不方便，导致兴致大减。

民丹岛和峇淡岛被形容为新加坡的“后花园”，疫情前，这两个岛是国人一年到头都喜欢前往的旅游点，特别是民丹岛，它2019年的总旅客人数为160万人，其中75万为外国旅客，而当中35%来自中国，其余65%来自新马两国。

新加坡人喜欢到岛上购物、度假或打球。当时最常见的“大团”是基层组织所举办的乐龄人士一日游购物团。

海路VTL业者 营运可能会入不敷出

据了解，VTL计划一实施，民丹岛上有近十个大小型度假酒店已准备就绪，敞开大门接待前来的游客，渡轮服务也开始启航。可是，每周350名或每月1400名旅客的配额，能为这些旅游业者带来足够的生意量吗？

假设350名旅客平均以两人组计算，民丹岛每周的住宿需求量就只有175套客房，一家小型度假酒店就可以满足了。在这种房多客少的情况下，各家旅馆、渡轮服务业者的营运可能会入不敷出。

提供接驳民丹岛德拉尼码头和丹那美拉码头的指定渡轮服务业者，一艘大型渡轮的客容量约300名乘客。这意味着，一星期一次船班就几乎可把一周所有的350名旅客送往民丹岛。问题是，不是所有旅客都在同一天出发或回返，这就逼使业者一星期至少要开四到五趟船，以提供旅客足够的选择，每个船班平均才载送约70名旅客，或仅占渡轮客容量的两成，船票收入都不够付燃油费、泊船费和员工薪水。

有个旅行社业者坦言，如果旅客只能在岛上度假酒店的“旅游泡泡区”活动，不能到市区逛街购物，应该更难吸引新加坡人前往。

根据海事及港务管理局的数据，海路VTL开通的首10日，共有353人从峇淡岛和民丹岛入境我国，其中从民丹岛入境的仅43人。反应不如预期，船票不像新马VTL的巴士车票那样抢手，一开卖就在几个小时内被抢光，甚至因一票难求而票价暴增数倍。

或许反应不如预期，印尼政府近日突然捎来业者一直期待的喜讯，宣布解除旅游泡泡限制，允许岛上旅客可自由到市区活动购物。业者希望限制放宽后，旅客人数可以达到预期的目标，接下来当局能增加配额，重启业务的经济效益。

岛上的度假酒店有不少是新加坡人投资的，其中一名新加坡业者就无奈地说：酒店停摆了两年多，现在终于有“零的突破”机会，能重新开业迎接旅客。然而，旅客人数配额这么少，就算每周满额，也达不到收支平衡。

VTL的诞生，原意就是以免隔离来提高人们的旅游意愿，为旅游相关行业找出一条活路，加速经济复苏之路。一个令人鼓舞的例子，在VTL的带动下，本地航空乘客量已恢复到疫前15％的水平。新航业绩也得益于VTL的扩展，终于转亏为盈，取得了自疫情暴发以来首次季度盈利，截至去年底财政年第三季取得8500万元净利，扭转前年同期亏损1亿4200万元的颓势。

民丹岛的海路VTL，为何无法掀起旅游热潮？也许，民丹岛纯粹是个旅游消闲区，少了返家探亲团聚和商务旅游的支撑，加上泡泡旅游限制，反应不理想在所难免。业者如果在“热身”之后，仍无法通过精心设计的旅游促销与配套来吸引更多旅客，就值得当局和业者深思了。

一个VTL计划要取得预期效果，必须有不同单位的多方面配合，包括决策者、医药业者、旅游业者、交通服务业者等的参与并相互支援，才能让人们出游时，多一份舒适，少一份不便，也才能在防疫措施与经济效益之间取得平衡，让人们更有兴致再踏出国门，享受国外风情。