海峡时报指数 ST Index

本栏于上周一（7日）曾论及指数由于其“动力”信号在指数上升过程已经日渐式微。因此，填补介于3209.30点与3205.26点及介于3190.61点与3184.30点的缺口也就更为紧逼。当时指数为3226.78点左右。见报当天指数骤然下跌至3186.01点，随即将上述第一个缺口填补，同时也填补了第二个缺口的一部分；由于跌势甚急，造成介于3222.61点与3226.78点间出现缺口。8日指数更跳空直探3128.06点，旋将上述第二个缺口全予填补，同时又在介于3182.35点与3187.82点间留下缺口；9日指数极力反弹，并上升至3203.38点，随即将此缺口填补。10日指数再接再厉腾升至3258.94点，旋将上述第三个缺口填补，同时又在介于3227.61点与3195.38点间留下缺口；11日指数一度下试3217.56点，遂将此缺口的一部分填补。由于指数自2021年5月14日的3023.95点上升至同年11月9日的3273.54点，完成了上图“头肩形”的左肩。因此，估计指数短期内或将尝试回升以试一条位于3345.12点的中期阻力线，顺便完成其右肩，至于能否填补介于3363.17点与3371.99点间的缺口，这就难以逆料。