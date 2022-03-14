拉夫劳伦或有收购喜讯 Unity重新估价有看头

拉夫劳伦（Ralph Lauren）

代码：RL

52周最高：142.06美元

52周最低：100.44美元

最后闭市价：107.54美元（-1.45％）

知名的国际奢侈品牌拉夫劳伦相信大家都非常熟悉。近一两年，尽管疫情笼罩，各个奢侈品的销路却大增。拉夫劳伦传统的奢侈品业务也不例外。

拉夫劳伦今年2月3日公布的第三季度业绩显示，营业额同比增长27％至18亿美元。调整后的净利是2亿1800万美元，或每股盈利2.94美元，比去年同期的1亿2500万美元，或每股盈利1.67美元高。现金和流动资产在该期间则有30亿美元。

不过，最近让市场津津乐道的是，全球奢侈品牌集团酩悦轩尼诗路易威登（LVMH）多次传出与拉夫劳伦集团就收购整个拉夫劳伦业务进行了多次谈话。但是到目前为止，这也只是市场传言，LVMH和拉夫劳伦双方都没有正式做任何宣布。

而至于为什么这样的传闻在市场流传着，也许是卖方泄漏风声“抛砖引玉”，让更多买家浮出台面竞争，推高价钱，又或者只是个美丽的误会。如果消息属实，对拉夫劳伦的股东来说肯定是个喜讯。

在Tipranks的15位分析师当中，九名分析师给予该股“买入”的评级，五名分析师给予该股“持守”的评级，一名分析师给予“卖出”，一年期限平均目标价为145.00美元。以该股隔夜闭市价107.54美元来看，不论是为了传闻而买，还是为了长期回报而投资，拉夫劳伦股确实是有它一定的吸引力。

Unity Software

代码：U

52周最高：210.00美元

52周最低：76.00美元

最后闭市价：78.86美元（-5.13％）

视频软件开发商Unity Software提供了市场一个创建2D和3D内容的交互式平台。在视频游戏行业中的许多流行游戏，其实都是依赖Unity“游戏引擎”运作的。它的软件甚至是被电影工作室运用在动画制作方面。

在这次股市大调整之前，Unity股价一直都是在120美元至140美元的区域波动。对不少比较实际的投资者来说，Unity虽然前景光明，但是它毕竟仍无实际盈利可言。因此，当时估值过高也令一些投资者却步。

Unity管理层在今年2月3日就发布了去年第四季度的业绩。其营业额同比增长43％至3亿1600万美元；亏损额则从2010万美元下降至1200万美元，即每股亏损0.05美元。但是本季度现金和流动资产总额却高达11亿美元。有足够的现金，也方便了Unity扩大能力。

例如：Unity去年底收购了软件工作室维塔数码（Weta Digital）。这是一家创造了许多知名影片中特效画面的后勤制作公司，如：《魔戒》《神奇女侠》和《阿凡达》，维塔数码加入阵容之后，Unity的软件力量更强大了。

在股价方面，最近几个月科技股暴跌，Unity股价也跟着大盘显著退低。该股已经从峰值下跌了超过60％。与此同时，Unity管理层在季度业绩发布会又预测，今年全年营业额将同比增长35％至15亿美元。在调整后，其估值已经被“重新设定”，现在的Unity也许会开始博得投资者多看一眼。

在Tipranks的八位分析师当中，六名分析师给予该股“买入”的评级，二名分析师给予“持守”，一年期限平均目标价为150.50美元。