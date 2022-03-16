遇新春淡季、库存减少及缺少新项目 2月份新私宅销量环比锐减22.5％

分析师认为，私宅销量在上半年可能保持低迷，但即将推出的小型大众化私宅项目可能提振买气，而俄罗斯和乌克兰的紧张局势也将促使投资者转移目光至房地产这类防御性资产。

碰上农历新年淡季，加上库存减少及缺少新项目推出，本地2月份新私宅销量环比锐减22.5％至527个单位。

分析师认为，私宅销量在上半年可能保持低迷，但即将推出的小型大众化私宅项目可能提振买气，而俄罗斯和乌克兰的紧张局势也将促使投资者转移目光至房地产这类防御性资产。

市区重建局昨日公布的预估数据显示，发展商2月份售出的新私宅单位比去年同期的645个减少18.3％。

以地区来看，代表中档私宅的其他中央区（RCR）的私宅上个月最受欢迎，有266个单位售出。代表大众化私宅的中央区以外（OCR）和代表高档私宅的核心中央区（CCR）的私宅销量为160个和101个单位。

若包括执行共管公寓（EC），2月份的新私宅销量稍微上扬至559个单位，但低于1月份的732个。

仲量联行（JLL）新加坡研究与咨询部高级董事王德辉告诉《联合早报》，自政府去年12月推出房地产降温措施以后，发展商在项目推出方面表现更谨慎。今年1月份和2月份推出的项目单位数量都保持低位，仅有178个和194个单位。

世邦魏理仕（CBRE）东南亚研究主管宋明蔚注意到，上月销量有98.1％都是来自现有项目，最受买家青睐的是霸级项目鑫悦府（Normanton Park，1862个单位）、南峰雅苑（Avenue South Residence，1074个单位）和岱莉轩（Dairy Farm Residences，450个单位）。当中，鑫悦府荣登上月销量冠军，售出85个单位，中位数尺价1855元。

上月仅有一个新项目Royal Hallmark（32个单位）推出市场，开盘首个周末卖出10个单位，中位数尺价1905元。

展望私宅市场前景，高纬环球（Cushman & Wakefield）研究部高级经理黄显洋说：“经济复苏和组屋转售价格上涨的带动下，对私宅潜在需求保持相对健康，这将支撑组屋提升者的需求，新项目推出会带动私宅销量在第二季回升。”

宋明蔚则较谨慎，她预测上半年销量将保持低迷，相信买家仍继续观望以重新评估和判断降温措施的影响。

若推具吸引力新项目 特定月份销量或回弹

不过，她也说，若推出具吸引力的新项目，特定月份的销量可能会显著回弹。“短期内，俄乌冲突使地缘政治的不确定性加剧，本地住宅市场也可能从避险资金流向中略微受益。”

即将推出的小型大众化私宅项目包括位于高文的Kovan Jewel（34个单位）及位于武吉班让的雅诗轩（The Arden，105个单位）。由于市场对EC项目需求向来强劲，位于义顺的EC项目North Gaia（617个单位）预料会取得亮眼的销售成绩。