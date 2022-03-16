新任会长高泉庆： 中华总商会将深化四枢纽功能 助企业把握机遇加强实力

新加坡中华总商会将致力于深化建设“四大枢纽”功能，与会员和中小企业携手取得突破，把握机遇和加强实力。

中华总商会新任会长高泉庆指出，当今世界局势充满不确定性，冠病疫情未了，乌克兰战争、气候危机、滞胀风险、供应链阻断和粮食安全问题等，种种挑战影响深远，需要各方同心合力应对。

他昨天在中华总商会第61届董事会就职典礼上发表演讲时说，首先，总商会将加强与会员和政府三方的紧密沟通与协作，及时反映商界的建议，并传达政府政策的宗旨和效果。

其次，总商会也将继续协助企业国际化，利用总商会海外丰富资源与人脉把握商机。第三，总商会也将加强力度，协助中小企业数码化转型升级，与商团、专业机构和学府合作，支持企业更新技能和培养在新经济的竞争力。

第四，总商会也将协助中小企业建立可持续发展能力，捕捉绿色经济的机遇。

他也以“爱国、诚信、传承、创新和聚商”作为新一届董事会核心信念的总结。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天到裕廊镇大会堂商团中心礼堂，见证高泉庆从第60届董事会会长黄山忠手中接过领导棒子。

高泉庆是联发集团执行主席。昨天宣誓就职的包括三名新副会长，第一副会长是普华永道新加坡亚太区私营及初创企业服务部主管合伙人吴绍均；第二副会长是星金融发展执行董事兼总裁李思亮；第三副会长是昇菘集团总裁林福星。

王瑞杰：企业应团结 共同开拓海外市场

王瑞杰在讲话时说，中华总商会上一届董事会的任期不巧碰上冠病疫情引发的极具挑战的商业环境，但总商会在稳固社会结构的同时，也孜孜不倦地协助会员企业度过艰难时期。

他指出，尽管全球经济目前有很多不确定因素，但只要举国上下目标一致，新加坡就能继续繁荣发展。他呼吁本地企业把国土面积小的局限转为优势，灵活应变，互相合作。

他希望企业团结一致，解决共同的挑战，并开拓海外市场。“我们不应该只是在一个小池塘里争斗的大鱼，而是要一起去探索海洋。”

他赞许总商会一直在协助这项工作，通过它在2017年设立的商团中心，提升商团能力，使它们能够更好地合作。

他也指出，在历史上的艰难时刻，总商会始终是响应政府号召的伙伴。在当前疫情中，总商会再次挺身而出。

在危机初期，总商会动用全球网络取得口罩供应等协助本地应对短缺情况。此外，总商会也为政府提供第一手反馈，对政府制定政策协助企业度过危机极为有利。

高泉庆在记者会上重申，总商会将致力于对会员企业灌输良好的价值观，以协助它们应对挑战和难关。尽管全球经济局势不明朗，但总商会会抱着乐观态度，本着“明天会更好”的心态做出规划。

吴绍均回答记者提问时说，新一届董事会致力于吸引年轻商家会员，10名新董事都较为年轻，也来自新兴行业。总商会将通过青年组举办分享会和研讨会等交流活动，吸引新会员企业加入。

他说：“吸引新会员其实不难，留住会员才重要，而要留住会员就要为他们提供价值，现在年轻人尤其看重价值。这其实也是我们的推动力，让我们更努力去寻求能协助他们创业和实现理想的一些项目。”

另一方面，昨天卸任的黄山忠已连续担任两届会长，任期共五年。他表示，加入总商会的14年，最艰苦的时期是他接任会长的前三年，那时自己公司生意跌到谷底，但在这段困难时期他却得到商会董事的“支持和正能量”。如今，他顺利完成会长任务，公司也转亏为盈。