中央区商业发展项目 今后不许分层划分成个别单位

从即日起，本地中央区重要地区的商业发展项目，在重新发展时不再允许分层划分（strata subdivide）成个别单位。这意味着受影响地区的商业项目，重新发展后将由单一业主持有，同一个项目的单位不能由不同业主独立拥有及管理。

新规定包含混合用途发展项目的商业房地产部分，主要适用于乌节路至东陵路一带的商场，珊顿道和罗敏申路一带的办公楼，以及国会大厦等国家重要地标附近的商业项目，例如幸运商业中心（Lucky Plaza）和柏龄大厦（Peninsula Plaza）等。

分析师指出，新规定将减低受影响项目的集体出售机会，但有助于维持商业项目的质量，长远对消费者和商业空间租户有利。

市区重建局昨天（3月15日）发给房地产业者的通知中宣布这项新规定，并指出这是为了维护和提高发展项目的质量。

分析师：集售项目或得降价

该局说：“分层划分项目因拥有权是分散的，业主一般面临维修和维持建筑质量等挑战。例如，他们可能难以达成定期维修和提升建筑质量的共识，这可能导致该项目建筑逐步老化，项目也难以构建良好的租户组合。”

该局认为，限制分层划分将能解决项目拥有权分散所带来的各种问题。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣接受《联合早报》访问时说，一些投资者购买商业项目时，目的是要把它分层划分成不同单位卖出，而非持有项目赚取租金收入。新限制将大大降低投资者对受影响地区的商业房地产的兴趣。

他说：“如果受影响地区的业主计划通过集体出售卖出单位，新限制将减低他们的集售机会，他们或许得降低要价。”

上月成功集售的东陵购物中心（Tanglin Shopping Centre）位于受影响地区。该项目的新业主为印度尼西亚富商陈江和的公司。据了解，该公司有意把购物中心重新发展成乌节标志性项目，但未提到分层划分的计划，意味着它将不受新规定影响。

从长远来看，麦俊荣认为单一业主拥有的商场，通常管理更妥善、业主通常会展开更多营销活动。因此，这对消费者和商业空间租户都有利。

就办公楼项目而言，高纬环球研究部高级经理黄显洋预计，新规定不会对办公楼市场产生巨大影响。他说：“大多数投资者购买本地办公楼项目，是为了取得稳定收入，并有中长期的投资规划。”