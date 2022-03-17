与财长对话探讨企业疫后新机遇 早报预算案商业论坛本月28日登场

2022年《联合早报》财政预算案商业论坛将于本月28日（星期一）下午2时30分举行。财政部长黄循财和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲将在论坛上与商界代表对话。

参与对话会的商界代表是新加坡中华总商会会长高泉庆、新加坡工商联合总会主席林明彦、中小企业商会会长王腾忆，以及大华银行集团首席经济师全德健。他们将讨论预算案措施对整体经济和工商界的意义，以及中小企业如何善用各种措施与资源，抓住疫后的新增长机遇。

这是《联合早报》第七年主办财政预算案商业论坛，活动结合线上和线下形式进行。受邀宾客将现场出席在首都剧院（Capitol Theatre）举行的论坛。公众也可免费报名参与，通过Zoom视像通讯方式观看，并可留言提问，与论坛嘉宾交流。

冠病疫情进入第三年，全球经济同时面临下行风险和通胀压力。我国经济今年预期可增长3％至5％，但各行业面对复苏不均衡和成本上涨的挑战。

2022年财政预算案主题为“携手开拓前进路”，政府推出措施协助商家应对眼前挑战，同时进一步提升长期竞争力。

当中，政府下来数年将额外拨款2亿元协助企业和员工提升数码能力。政府也拨款约6亿元，为中小企业提供数码和自动化的生产力解决方案。

本地企业的研发活动也获得更多支持，包括在未来五年大规模增加本地超过80个研发中心的创新计划，涵盖农业科技、建筑、食品制造、精密工程，以及零售五大领域。

《联合早报》总编辑吴新迪将担任这场对话会的主持人。他说：“对于今年的财政预算案，大家的关注点首先是消费税的调整，这个可以理解。但今年的预算案其实并不只是关于消费税，也是在帮助企业怎么更好地过渡到疫情后的新时代新局面。”

预算案宣布后，俄罗斯和乌克兰局势给国际经济前景带来许多不确定性，也加剧了全球商品价格大涨导致的高通货膨胀问题。吴新迪相信，参加者将可以通过这场对话会，消除心中的疑虑。

有意在线上观看财政预算案商业论坛的公众，可上网zbbudget22.sphevents.com.sg报名。