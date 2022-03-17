德国DAX指数 DAX Index

德国DAX指数自2020年3月16日下试8255.65点后，就以五波缓缓上升。2021年8月13日指数上升至16030.33点完成了第（3）波，旋进入第（4）波下调。几经反复，指数终于在10月6日下探14818.71点，并于该周每周一杆图以“转向”信号进入第（5）波升势。同年11月18日指数上升至16290.19点，遂于当天以“主要转向”信号结束了第（5）波，同时渐渐形成一个“头肩形”。同年11月30日指数下跌至15015.42点，随后以三波回扯至今年元月5日的16285.35点，此乃图中的右肩。元月24日指数跌穿位于15167.28点的颈线，直试14952.67点，接着又于该月每月一杆图中以“主要转向”信号带领指数进入跌势。由于指数自去年5月14日的15416.64点上升至同年11月18日的16290.19点，期间“动力”信号却从0.68442下降至0.11586处；今年2月11日更是穿下“中性线”进入到负号界域的0.00106.如今已经下跌至0.29975处。截至3月7日指数已经下试12438.85点，短期回扯指数或将填补介于14510.77点与14567.23点及介于14567.62点与14631.36点的缺口后，重返跌势。