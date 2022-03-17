社企力·共善益系列 — 香醇咖啡豆浓浓环保情

近年越来越多人创业的目的不只是为了盈利，而是希望能为社会的特定群体或环境尽一分力，发挥影响力。

他们立志成为一家良心企业，关怀社会经常受忽略的群体，或改变商业模式，推动环境保护，创造共善。

确保所采购的咖啡豆能为环境和社会可持续发展尽一分力，是本地最早发展线上咖啡订购服务Hook Coffee的使命。

成立至今约六年，Hook Coffee由情侣档陈扬恒和薛颖淇所创办，但两人已经脱售持股，退出团队。目前，公司主要由岑玲慜和吴永吉负责经营，两人也是Hook Coffee草创时期的员工。

吴永吉形容岑玲慜是公司的中坚力量，负责日常运营和行销，他则负责咖啡豆的采购和烘培、业务发展、教育和培训。

Hook Coffee在市场的定位是平易近人的精品咖啡，强调从世界上最好的咖啡园采购“符合商业道德和可持续种植的咖啡豆”。

成立之初，Hook Coffee即采用电子商务的形式，供消费者根据自己所需定期订购，一般预设的送货间隔是每14天一次。

经过六年，吴永吉说，Hook Coffee的商业模式和最初创立的时候没有太大不同，只是选择更多元了。除了咖啡豆和已经研磨成粉的咖啡，Hook Coffee也推出滤挂咖啡和适用于Nespresso咖啡机的胶囊咖啡。

这些年来，吴永吉和伙伴们最常被问到的是，是什么让Hook Coffee采购的咖啡豆符合可持续发展的精神？

“我认为，至少在我们看来这是一个非常复杂的课题。”吴永吉指出，可持续发展涉及的面向很广泛，可以是环境、社会，甚至是咖啡豆的种类。

“种植咖啡豆在哪些方面符合可持续发展呢？这不只有一种方式，咖啡园可以通过有效的利用资源，例如循环用水和使用处理过咖啡豆的副产品进行堆肥等都是一些实际例子。”

咖啡园庄主重视环境永续

以Hook Coffee从巴西著名咖啡园Fazenda Primavera采购的咖啡豆为例，咖啡园庄主非常重视环境永续。例如园里有一座发电厂，利用处理过咖啡豆的废水发电，为咖啡园供电。

公司另外也向埃塞尔比亚“红樱桃计划”（Operation Cherry Red）的咖啡农采购。吴永吉说：“这项计划的重点是赋予生产者能力，通过激励、教育或提供资源，鼓励他们生产出质量更好的咖啡豆，为每一磅咖啡豆赚取更多的利润。”

除了所采购的咖啡豆，Hook Coffee的采购方式也和一般业者很不同。吴永吉指出，很多人以为直接采购是唯一符合商业道德的模式，而中介或交易商都是剥削咖啡农的祸首。

可是经营团队发现，直接采购有不少成本和物流方面的困难和挑战；还有一个更根本的挑战是怎么找到适合的咖啡园和咖啡农。

吴永吉说，不少创业的美好想象是创始人偶然到了远在世界某个角落的咖啡园就找到了适合的咖啡豆，但事实往往不是如此。即使在互联网如此发达和社交媒体非常普遍的时代，也不是每个远在埃塞尔比亚或哥伦比亚的小农有电子邮件或社交媒体账号以方便联系。

“我们该如何克服？这个行业已有成熟的供应链，我们多年来一直与收购、处理，以及进出口咖啡豆相关业者有所接触，他们对这些小农的情况很清楚。”

咖啡豆品质是最基本要求

与其由公司直接向不同的小农小规模采购，间接推高经营成本和产品售价，Hook Coffee选择和两个交易商合作，一家是新加坡公司，另一家是在本地设有办事处的英国公司。

咖啡豆品质是最基本要求，吴永吉指出，公司设定了很多条件和标准来筛选适合的交易商。“例如对方有多愿意透露咖啡豆的来源、是哪些小农、小农的联系、这些咖啡豆栽种的海拔高度，以及收购的价格等等。”

在目前无法做到向小农直接采购的情况下，Hook Coffee希望做到提高交易的透明度。吴永吉坦言，团队虽尽可能查核这些信息的真伪，以及要求交易商提供具体文件佐证，但能做的也就是这么多了。

如果要让交易更加透明，吴永吉认为，利用区块链技术或许是下一步值得探索的领域。“我们正努力和一名新的交易商建立合作关系。一方面是我们都拥有相同的理念，他们更具有国际规模，另一方面，这也是引起我注意的地方，是他们正在开发和利用区块链技术来追踪供应链。”

吴永吉透露，双方正在完成第一批交货过程中。

种植咖啡豆在哪些方面符合可持续发展？Hook Coffee负责人吴永吉指出，这不只有一种方式，咖啡园可以通过有效的利用资源，例如循环用水和使用处理过咖啡豆的副产品进行堆肥等都是一些实际例子。

在老巴刹开设咖啡吧

接下来，Hook Coffee将在老巴刹的Food Folks购物与美食厅设立一个咖啡吧。从电子商务起家的Hook Coffee走向实体店面，岑玲慜指出，这是为了让更多人有机会品尝到他们的咖啡，再决定是否订购。

岑玲慜说，Hook Coffee业绩并未受到冠病疫情影响，反而因为更多人居家办公，带动了增长。可是，也因为疫情促使更多同业从线下走到线上，开发电子商务和推出订购服务，Hook Coffee面对的竞争更加激烈。

Hook Coffee目前在新加坡、马来西亚和香港销售。公司没有透露当前有多少订户。据报道，它成立不到两年就吸引了2万多个订户，是新马最大的线上咖啡业者。

（社企力·共善益系列三之三）