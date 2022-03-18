连续三个月放缓 2月非石油出口增9.5％去年8月来最低

9.5％的增长远低于市场预期的16.5％，也比前一个月的17.6％来得逊色。分析师认为，上个月的出口表现让人大跌眼镜，主要是地缘政治紧张局势加剧，影响了市场需求。接下来，俄乌战争及中国冠病疫情给市场带来更多不确定性，预料将让我国出口面对多重逆风。

我国非石油国内出口（NODX）连续三个月放缓，2月份增长9.5％，是自2021年8月以来的最低增长。

2月份非石油国内出口的增长远低于市场预期的16.5％，也比前一个月的17.6％来得逊色。

分析师认为，上个月的出口表现让人大跌眼镜，主要是地缘政治紧张局势加剧，影响了市场需求。接下来，俄乌战争及中国冠病疫情给市场带来更多不确定性，预料将让我国出口面对多重逆风。

新加坡企业发展局昨天发布的数据显示，电子业出口的增长从前一个月的14％减至11.6％；非电子业出口从18.6％大跌至8.8％。

电子出口增长主要由集成电路、磁盘媒体产品和电容器出口上升带动。非电子出口方面，则是因为船只和船舶结构、药剂和石化产品的出口增加。

ING集团高级经济师尼古拉斯·马帕（Nicholas Mapa）指出，由于地缘政治局势令人担忧，制造业上个月的新订单减少，也导致该月份采购经理指数的两个指标下滑。

他说：“过去几个星期，全球增长前景变得暗淡，我们预期贸易活动将进一步放缓，下来几个月的非石油国内出口预计更加缓慢。”

从环比表现来看，2月份非石油国内出口从前一个月的增长5％转至下跌2.8％。其中，非电子业的国内出口萎缩，电子业的出口则扩张。

整体上，我国对10大市场的非石油国内出口有所增加，对欧盟27国、中国和马来西亚的出口增幅最大，对韩国、香港、美国、泰国和印度尼西亚的出口则下滑。

大华银行经济师颜圣充也对地缘政治局势紧张带来的下行风险感到谨慎。他认为，尽管我国与俄罗斯和乌克兰在贸易上的直接曝险微乎其微，但不能忽视这场危机对中国、欧洲、美国和日本等俄罗斯最大的贸易伙伴所带来的冲击。

2021年，我国出口到中国的占比为14.8％，到欧洲、美国和日本的出口占比分别为9.3％、8.4％和4％。

尽管去年贸易表现亮眼，但今年全球经济和贸易增长预测下调，企发局上个月维持对商品贸易总额和非石油国内出口的展望，今年全年的预测范围依旧在零至2％。

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼说，2月份非石油国内出口的扩张速度是六个月以来最慢的，主要是非电子业的出口表现疲弱。接下来，俄乌战和中国加强封锁，这些因素将为出口带来逆风。

考虑到全球和欧盟经济增长预测下调、能源价格上升、制造业供应链持续中断，以及美国联邦储备局更激进地收紧政策，蔡学敏和李主礼调低了我国今年全年的经济增长预测，从早前的3.8％减至2.8％，低于官方3％至5％的预测范围。

随着制造业放缓，服务业和建筑业预料在今年成为推动经济增长的主力。

他们也认为，我国政府可能在下来几个月下调经济增长预测。此外，通货膨胀压力居高不下，新加坡金融管理局应该会在4月再度收紧货币政策。

华侨银行首席经济师林秀心指出，为了抑制冠病疫情扩散，中国已封锁一些主要城市如深圳，这可能导致区域制造业的供应链中断。

整体上，我国对10大市场的非石油国内出口有所增加，对欧盟27国、中国和马来西亚的出口增幅最大，对韩国、香港、美国、泰国和印度尼西亚的出口则下滑。