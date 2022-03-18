寰邦科技 Global Testing Corporation

本栏于去年11月13日曾论及这只股票自2020年5月4日的0.25元上升以来，一个升势“斜向交叉”已经悄悄的形成。估计股价随时会完成第（四）点，过后进入第（五）点回扯以填补介于0.505元与0.345元间的缺口后，重返升势。当时股价为0.60元左右。12月3日股价跳空上升至0.77元，同时在介于0.67元与0.62元间留下缺口。12月8日股价更升试0.78元完成了图中的第（四）点。由于其每月一杆图中的“动力”信号已经穿上“中性线”进入到正号界域的0.89498处；因此，股价仅能以一个“三角形”替代了第（五）点回扯。12月17日股价下跌至0.605元完成了图中的第（2）点，今年元月5日股价回升至0.735元，此为第（3）点。2月24日股价回扯至0.605元结束了第（4）点，随即出现骤升。2月28日股价跳空上升至0.95元，由于升势甚骤，造成介于0.80元与0.605元间出现一个大缺口。3月3日股价终于升试1.56元，旋于当天以“转向”信号进入调整。估计股价将在0.97元左右完成回扯，过后重返升势。