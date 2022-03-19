虽受供应链冲击和冠病疫情影响 港务集团去年营收创企业化以来新高

新加坡国际港务集团去年净利增加18.2％至13亿8100万元，营收则创下集团1997年企业化以来的新高，增加11.7％至46亿7000万元。

尽管受到供应链冲击和冠病疫情影响，新加坡国际港务集团（PSA International）与客户和合作伙伴共同确保供应链继续通畅，去年因此取得强劲的业绩表现，营收和集装箱吞吐量都创下新高。

集团净利增加18.2％至13亿8100万元，营收则创下集团1997年企业化以来的新高，增加11.7％至46亿7000万元。

新加坡国际港务集团昨日发布业绩时指出，货运处理和储存业务去年营收较高，带动集团去年营收扬升11.7％。因其他收入增加和融资成本减少，集团去年营业盈利和净利分别增加13.7％和18.2％，去年营业盈利报18亿7800万元。

集团在2020年和2019年的营收分别是41亿7900万元和40亿7700万元，净利分别是11亿6800万元和12亿4600万元。

集团去年扣税前盈利增加19.1％至16亿82000万元，前年为14亿1300万元，2019年为14亿6200万元。

去年吞吐量 总计9150万标准箱创新高

新加坡国际港务集团在全球各地港口的集装箱处理量，去年总计9150万标准箱（TEU），比前年增加5.6％，也创下集团1997年企业化以来的新高。前年为8660万标准箱，比2019年增加1.7％。

集团在新加坡的集装箱码头，去年共处理了3720万个标准箱，比前年增加1.6％。前年为3660万标准箱，比2019年减少0.9％。

集团在新加坡以外码头的集装箱处理量去年达5430万标准箱，比前年增加8.4％。前年为5000万标准箱，比2019年增加3.7％。

它也表示，集团的资产负债表保持强健，在去年底时，总负债与股本比是0.40倍，前年底为0.58倍。

新加坡国际港务集团主席傅赛（Peter Voser）在文告中说：“集团全球团队这一年里，在供应链冲击和与冠病相关的走走停停中展现其精神和韧性。我们与客户和合作伙伴一起，尽最大的努力确保供应链继续保持通畅。这使集团在这一年里取得了创纪录的业绩，同时继续努力通过我们的供应链可持续发展计划和投资，建立正面的气候变化势头。”

他说：“当我们在新常态下驾驭动态变化的力量时，我们将继续培养员工和人才，提高竞争优势，并专注于为我们的利益相关者创造长期的价值。”

新加坡国际港务集团总裁陈聪敏说：“在2021年供应链普遍中断和拥堵的背景下，加上全球贸易和需求的不平衡复苏，感谢我们的管理层、员工和工会，他们作为一个团队不懈努力，并与我们所有的利益相关者密切合作，以保持供应链的安全和货物在我们的网络中流动。”