认识全球最优秀的投资者

作为一名投资者，有两件事让我受益匪浅，那就是我的乐观性格和投资方法。如果我对疫情有准确的预测，我可能未必会一直看好股市。

24年前当我加入渣打银行时，认识了全球最佳的交易员，他的名字是哈里·海塞特（Harry Hindsight）。他完美地把握了市场时机，总是在低位买入、高位卖出。毫无疑问，这样的回报既丰硕又令人羡慕。但他的问题是：只会按照之前出现的情况来“预测”结果。在现实世界中，我们必须在知道结果之前做出决定。这意味着我们必须考虑不确定因素，这对如何行动和计划有很大影响。

在变幻莫测、错综复杂的世界里，我们总有不投资的理由。不幸的是，我们在尝试预测未来时，很自然地着重负面的资讯和观点，而且身边看淡投资的人多不胜数。另外，我们倾向简单地总结历史，并且不准确或甚至不完整地倚赖以往数据来大胆预测未来。

举一个可能预测错误的例子。若我告诉你在未来两年里，世界将暴发前所未有的疫症，两年后新变种病毒迅速传播，美国一天内将有超过100万宗病例。你相信股市会在那种环境下上涨30%吗？正如你可能已经猜到的那样，我也从过去两年所发生的事情中汲取了经验。

当然，我并没有预测到2019年底全球会暴发疫症。更糟的是，我最初对冠病的认识只是参考沙斯（SARS）的经验，当时我住在新加坡。因此，我认为中国将迅速控制疫情，我也花了很长时间才明白疫症带来的挑战。

然而，作为一名投资者，有两件事让我受益匪浅，那就是我的乐观性格和投资方法。如果我对疫情有准确的预测，我可能未必会一直看好股市。但我对前景保持乐观，加上我一直保持投资，而且各国政府大力推出财政和货币刺激政策，提升了投资组合的表现。

市场疲弱时增加投资

在投资计划方面，我会在市场疲弱时增加投资，很少在升市时减持。我这样做的原因是基于三个基本信念：一、长远看好股市向上；二、在任何12个月期间，股票跑赢债券的可能性大约是债券跑赢股票可能性的两倍；三、市场跌市的时间非常难以掌握。我想大多数人都会大致同意前两个观点，所以让我们探讨更具争议的第三个信念。在这方面，我有两点想分享。

首先，分析师使用许多指标来显示股市可能会表现疲弱，例如以保证金融资的股票购买量、倒挂收益率曲线、股票市值占国内生产总值的百分比等。然而，我们尚未找到任何可靠的指标，足以改变我对12个月或更长时间内的第二个信念。

要把握再入市时机

其次，人们常常忽略的是，不仅要把握高位的时机，还要把握再入市的时机。让我们以这次疫情的经验为例：如果你在2020年3月至4月股市波动时没有作为，相比起在全球股票见顶一个月后卖出，然后在低位一个月后再入市，前者的情况会好得多。在后者的情况下，你再入市时的价位可能会较售价高10%。当然，真正的结果往往要糟糕得多。我认为太多投资者在疫情期间抛售股票，导致投资严重不足，错过了最初的反弹，并一直等待更好的入场时机。

那么这些投资者应该怎样做呢？我有三点建议。首先，要确定未来两到三年的投资配置。其次，从小处开始，但要对准目标开始投资。定期将储蓄注入投资，如果债券或股票被抛售，你可以增加投资，同时不理会看淡投资的言论，因为这些说法可能会损害长期投资组合的表现。第三，保持多元化。开始投资时尽量不要专注于个别领域。当基础配置建立后，可以再增加各类投资，这样大家便可以成为优秀的投资者了。

（作者是渣打银行财富管理部首席投资总监）