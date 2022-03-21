基金管理首席执行官叶能栋： 推动凯德投资增长合并非唯一途径

对凯德投资基金管理首席执行官叶能栋来说，表现出色的信托，始终离不开几个基本要素，即紧跟市场趋势，不断创新和寻找自身在资产和地理领域的独特优势。

合并以扩大规模，是房地产投资信托（REIT）增加收益和推高增长的重要途径，却并非唯一途径。

对凯德投资（CapitaLand Investment）基金管理首席执行官叶能栋来说，表现出色的信托，始终离不开几个基本要素，即紧跟市场趋势，不断创新和寻找自身在资产和地理领域的独特优势。

他在接受《联合早报》专访时说：“合并往往是信托增长的合理途径，但我们也有其他增长途径……说到底，合并只是一个概念，最终信托的保荐公司和管理公司还是得从合并中找到协同效应，跟随市场趋势与时俱进，积极地重组信托的资产组合。”

信托须不断调整投资策略

凯德投资是本地最大的房地产投资管理公司，是六个总市值超过300亿元的凯德信托保荐商，其中包括本地规模最大的两个信托——凯德综合商业信托（CICT）和腾飞瑞资（AREIT）。叶能栋主要职务就是负责推动凯德这六个信托的增长。

近年来，本地信托领域吹起合并风，多只信托纷纷“抱团”以壮大规模，增强实力。

凯德综合商业信托本身也是信托合并的产物，由凯德商用新加坡信托（CMT）与凯德商务产业信托（CCT）在2020年合并而成，目前市值约145亿元，在本地信托中的市值最大，亚太区也名列前三。

叶能栋指出，扩大规模对凯德综合商业信托带来一些好处，例如它能纳入更多指数，吸引更多机构投资者，可承担较大项目的风险等。更重要的是，他认为把凯德将办公楼和商场资产结合，能带来协同价值。

他说：“凯德的商用办公和零售资产整合在一起，是很好的配搭，切合了现在各功能空间有更紧密融合的综合发展项目趋势。”

房地产发展经验是优势

他也强调，凯德旗下六个信托能领先市场，主要还是信托能顺着大趋势和房地产市场周期，不断调整投资策略，寻求新增长机遇。

例如凯德中国信托（CapitaLand China Trust），2006年设立时是以投资中国商场为主。近几年，随着商场功能和业务形态的转变，以及电子商务和数码经济的迅速发展，该信托转变投资策略，投资不再限于中国商场，而是扩大至中国的物流、商业园和数据中心等新经济资产。

凯德投资作为六只信托的保荐公司，也是这些信托的优势。

叶能栋说，凯德除了有多元化资产可注入信托，还具备丰富的房地产开发和管理经验，这都有助于旗下信托的增长，包括承担发展风险。

他说：“在本地信托市场，投资者了解到拥有强有力并支持信托发展的保荐公司的重要，它们能提供管理能力，同时又有稳健资产供应渠道，推动信托增长。”

去年取得逾29亿元 绿色或可持续相关融资

不久前刚竣工的综合发展项目凯源中心（CapitaSpring），就是由凯德综合商业信托联合凯德地产公司（CapitaLand Development）与三菱地所株式会社（Mitsubishi Estate）联合持有。叶能栋说，信托拥有房地产发展背景，让它有信心承担一些发展风险。

展望未来，他认为凯德的信托在可持续方面，面临较大挑战。

凯德信托一向致力于可持续发展，并取得多个可持续奖项和纪录，像雅诗阁公寓信托（ART）去年在新加坡治理与透明度指数的信托组别中位居榜首。

凯德的信托去年也取得逾29亿元的绿色或可持续相关融资。

但叶能栋说，在推动可持续性的同时，信托必须关注它们带来的增值作用。

他说：“我们有可持续目标，但我们应如何执行这些策略呢？比如说，我们应如何衡量个别资产的绿化程度呢？当我们进行资产提升时，是否会找到更有效方式？”

就像一些公司为达到节能的可持续成果，结果反而花了更多钱，叶能栋认为，信托必须衡量哪些可持续投资是合理的，哪些是务实的。

房地产信托符合许多本地投资者胃口

叶能栋毕业于新加坡国立大学房地产管理系，拥有超过30年的房地产经验。他曾为腾飞集团（Ascendas Group）印度国家主管，2015年腾飞与星桥集团合并，他出任星桥腾飞集团首席投资官兼房地产投资总监。2019年，凯德宣布收购星桥腾飞后，他跟着加入凯德管理团队。

另外，叶能栋是新加坡房地产投资信托协会（REITAS）会长。今年正好是本地股市首个信托上市的20年周年。2002年，当时的嘉德置地（后改名凯德集团），将嘉德商用产业信托推向股市，成为本地首个挂牌上市的信托。

这20年来，本地信托市场发展迅速，截至今年1月底，在本地挂牌的信托有44只，总市值达1080亿元，占本地股市市值的12％。这引起一些投资者批评本地房地产投资信托发展蓬勃，反而导致本地股市过于稳定，波动率太低，缺乏吸引力和活力。

对此，叶栋能表示，本地信托市场发展迅速，有赖于保荐公司及监管机构的支持，而信托也符合本地许多投资者的投资胃口，使它成为受欢迎的投资工具。他也不认为，本地股市波动率较低，应归咎于信托市场。他说：“信托是本地股市的重要部分，反映投资者对提供稳定收益投资工具的需求，所以我不认为这是关于支持信托市场发展是对是错的说法。我们应该做的是关注股市其他部分，想办法扩大这些部分，让股市变得更全面，更具吸引力。”