海峡时报指数 Straits Times Index

本栏与上周一（14日）曾论及指数短期内或将尝试回升以试一条位于3345.12点的中期阻力线，顺便完成其右肩，至于能否填补介于3363.17点与3371.99点间的缺口，这就难以逆料。当时指数为3209.66点左右。见报当天指数仅在3250.82点及3222.00点间波动，由于当天波幅较前一个交易日的波幅来得小，而成了“幅内日”，隐晦的为更激烈的走势埋下伏笔。15日指数一度升试3265.90点，16日指数骤然上升至3298.14点，由于升势特急，造成介于3262.15点与3236.04点间出现缺口。17日指数再接再厉的直试3345.92点，旋确认了上述位于3345.12点的阻力线。18日指数仅略微上升至3346.37点，就转而以3330.63点闭市，再度验证了该阻力线。由于指数自3月8日下试3128.06点后出现回扯，以致其每日一杆图中的“方向指示”信号回落至34处；毕竟此信号若能顺利的进入到介于30及20之间，则指数回扯随时可能结束。一旦回扯结束，指数当向下填补上述第二个缺口，过后再填补介于3217.56点与3195.38点间的缺口。