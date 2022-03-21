俄乌战事加剧经济增长放缓及通胀风险 分析师：金管局下月料让新元加快升值

受访分析师指出，俄乌战争导致全球供应链受扰，欧元区增长展望走软，加上中国部分地区最近因疫情采取封锁措施，因此一致认为金管局将收紧货币政策。根据金管局网站的信息，金管局最迟会在4月14日宣布最新货币政策。

俄罗斯及乌克兰战争加剧了经济增长放缓和通货膨胀走高的两大风险，新加坡金融管理局预料在4月份的货币政策会议上进一步收紧政策，让新元加快升值，应对价格上涨的压力。

美国联邦储备局和英格兰银行上周分别调高利率25个基点，应对高通胀。金管局今年1月在半年一次的周期外宣布收紧货币政策，让新元加快升值。根据金管局网站的信息，金管局最迟会在4月14日宣布最新货币政策。

马来亚银行经济师蔡学敏接受《联合早报》访问时说，通货膨胀压力居高不下，金管局4月份很可能再度收紧货币政策。他预计金管局会把新元名义有效汇率（S$NEER）可波动范围的中心轴调高到目前处于中心上方的汇率水平，为新元提供更多可升值的空间。不过他不认为金管局会在政策会议前提早宣布收紧。

蔡学敏已经把我国今年的经济增长从3.8％调低到2.8％，低于政府预测范围3％至5％。他说，俄乌战争、商品价格上涨以及供应链受扰乱，会削弱经济增长，加剧通胀压力。

“政府可能需要提供财政援助配套，帮助低收入家庭和中小企业应对能源成本的上涨。”

华侨银行经济师林秀心的基本预测一直是金管局会在4月再次收紧政策。她说，地缘政治不确定因素带来更高通胀风险和经济增长下行风险，全球供应链受扰，欧元区增长展望走软，对新加坡这样的小型开放经济体很可能造成溢出影响。

她补充说，加上中国最近因为疫情采取封锁措施，可能冲击区域制造业供应链。

林秀心已把全年整体和核心通胀的预测调高到4.2％和3.5％，经济增长预测调低到3.5％。

官方的整体和核心通胀预测是2.5％至3.5％，以及2％至3％。

可能三管齐下调整政策

星展集团经济师谢光威认为，通胀的上涨风险仍然高于经济增长的下行风险，金管局下个月是加快升值速度还是一次过调高波动范围很难说。

巴克莱银行经济师陈光陞则预计金管局会三管齐下调整货币政策，包括加快新元升值速度、加大新元汇率可波动范围、以及一次过调高中心轴。他下调今年的经济增长至4.9％，核心通胀调高到2.8％。

他指出，国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼日前在新加坡投资管理协会（IMAS）的论坛演讲显示，当局对高通胀的关注超过了经济增长的放缓，金管局现在认为供应方面的通胀压力是持久的。演讲也显示，金管局认为经济展望非常不明朗，因此陈光陞认为新元波动范围应该扩大。

花旗银行经济师吉伟正在报告中指出，近期出现的滞涨（stagflation）冲击，可能降低了当局对正面产出缺口的预期。他说，俄乌危机对需求带来的冲击较大，通过贸易渠道对新加坡的直接需求影响微小，但间接影响更让人担忧，这包括商家和消费者信心受挫，尤其是在欧洲，能源价格高涨也会拖累美国消费者信心。更长期而言，价格大涨，以及对实际收入的冲击也会影响需求。

他也认为，中国近期新一轮疫情对供应链的扰乱是另一个忧患。不过，整体上需求的冲击超过了供应方面的影响。

吉伟正说，近期进口通胀冲击比之前来得更突然和广泛，金管局4月有可能会大幅调高今年的通胀预测。