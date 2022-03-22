通过挂牌基金进行被动型投资

通过多元化的挂牌基金进行被动型投资，有助投资者度过市场动荡时期，以及降低投资成本。

什么是被动型投资（passive investing）？

投资分为主动型投资（active investing）和被动型投资。

主动型投资是更积极参与交易的投资方式，目标是为了超越基准股市的平均回报或指定指数回报的表现，及充分利用短期价格波动的机会来提高回报。

被动型投资把主动买卖水平降到最低，一般采用追踪特定市场指数或投资组合的投资工具如挂牌基金（ETF），用来进行长期投资，投资组合所需的管理通常较少。因此管理被动型基金的经理收费比较低。

Morningstar上月进行的调查显示，今年跑赢被动型基金的主动型基金从49％减少至45％。调查追踪近4000个基金，截至去年底的资产规模约18.7万亿美元（约25.5万亿新元），占美国基金市场的约67％。

如何使用ETF进行被动型投资？

投资者可通过ETF投资亚太房地产市场，如辉立新交所亚太股息领先REIT挂牌基金（Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT ETF）。想投资本地最大30只股票，只需买入追踪海峡时报指数的SPDR新加坡海峡时报指数挂牌基金（SPDR Straits Times Index ETF）。

想获得海外市场曝险的投资者可考虑日兴资产—海峡贸易中国电动车和未来移动ETF（NikkoAM-StraitsTrading China Electric Vehicles and Future Mobility ETF）（追踪中国电动车股），或SPDRs标普500指数ETF（追踪美国最大的500只股）。

被动型投资策略的成功率通过基金追踪基准的表现来衡量。

进行被动型投资有什么好处和风险？

投资者能以较低的成本实现多元化投资组合。相比下，部署自己的投资组合的成本更昂贵及耗时。

投资者可能觉得建立和管理投资组合麻烦。即使有时间，有些人也缺乏专业知识和资源。

ETF由具有专业知识和资源的基金经理管理。经理人确保ETF组合与所追踪的指数一致。因此，通过ETF进行被动投资有助投资者远离市场噪音，避免做出错误的买卖决策。

任何投资都面临风险，被动型投资也是如此。当整体股市或债券价格下跌时，被动型投资将受影响。不像主动型ETF，追踪指数的被动型ETF缺乏灵活性，因为它们主要复制基础指数的表现。

当市场波动及充满不确定因素时，ETF投资会是更好的选择吗？

与其持有股票，持有多元化的ETF有助投资者度过市场动荡时期。

面对俄乌地缘政治冲突所带来的不确定因素，黄金和债券等避险资产的需求上升。短期投资者可考虑在新交所挂牌的SPDR黄金股票挂牌基金（SPDR Gold Shares ETF）和日兴新元投资级企业债券挂牌基金（Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond ETF）等ETF。

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（作者是辉立Nova投资策略师黄国荣）

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