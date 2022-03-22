分别要价5.5亿元及2.4亿元 High Point与湖畔公寓 再度推出集体出售

位于伊丽莎白山顶的High Point去年10月集售时，被香港信德集团买下，但集团过后取消交易。位于裕廊的湖畔公寓，则是自2018年集售失败后卷土重来。

私宅市场前景良好促进集体出售活动，私宅项目High Point和湖畔公寓（Lakeside Apartments）再度推出市场，要价分别为5亿5000万元和2亿4000万元。

负责销售的房地产咨询公司第一太平戴维斯（Savills）昨天（3月21日）发文告宣布，再度推出位于伊丽莎白山顶（Mount Elizabeth）的High Point。

这个项目去年10月集体出售时，被香港信德集团以5亿5669万元买下，可是集团过后却因房地产降温措施的关系而取消交易，损失100万元的投标按柜金。

High Point指示价与去年招标时相同

这次集售的指示价与去年招标时相同，相当于容积率每平方英尺2508元，这包括占总楼面面积7％的阳台面积。这7％的面积发展费为1880万元。

High Point也曾于2019年推出市场，当时的要价同样是5亿5000万元。

第一太平戴维斯大宗房地产交易和资本市场董事经理雷科（Jeremy Lake）说，过去数周曾与一些发展商接触，于是决定这个时候再次推出市场招标，让发展商有足够的时间去评估。招标截止日期，将在有发展商明确表明竞标意愿之后才决定。

High Point所处的永久地契住宅地段面积为4万7606平方英尺，根据市区重建局2019年总蓝图，地段总容积率为2.8，可建造最高36层楼的公寓。经市区重建局核实，项目现有的总楼面面积为21万1976平方英尺，该发展基线（development baseline）为21万3383平方英尺。

这项目可重新发展为拥有98个单位的超豪华公寓，每个单位平均面积为2153平方英尺。

湖畔公寓若以保留价售出 每个单位屋主可得200万元

位于裕廊的湖畔公寓自2018年集售失败后卷土重来。这次的集体出售计划由房地产咨询公司博纳产业（PropNex）负责。

这轮集售的2亿4000万元保留价与公寓在2018年集售时的要价相同，容积率每平方英尺1077元，包括填补剩余地契的费用和发展费。该项目有120个单位，若以保留价售出，每个单位的屋主可获得200万元。

博纳产业投资与集体出售主管吴美琪说：“裕廊对新私宅的积压需求强劲，因为近几年在该区推出的新私宅项目不多。尤其是湖畔区，自2016年湖景豪苑（Lake Grande）推出以来便没有新的项目。”

业者：组屋提升者对私宅需求依然强劲

尽管政府推出新一轮房地产降温措施，但吴美琪认为，组屋提升者对私宅的需求依然强劲，而湖畔公寓地段的价格具有竞争力。

湖畔公寓位于园景路（Yuan Ching Road），99年地契从1977年3月开始，所处地段面积达13万4177平方英尺。根据2019年市区重建局总蓝图，该住宅地段的总容积率为2.1，可重新发展为一座24层楼高、有307个单位的公寓，平均每个单为915平方英尺。

招标活动将在5月25日下午2时截止。