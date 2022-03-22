金光置地 Sinarmas Land

本栏于去年9月18日曾预估这只股票三波回扯中的（c）波或将在0.21元的价位完成。因此。填补介于0.215元与0.21元间的缺口自不在话下。当时股价为0.265元左右。9月21日股价下试0.25元，次日，股价再试此价位未果，遂于当天以“转向”信号完成了图中的a波，接着以三细波缓缓回扯。10月19日股价骤然上升至0.28元，由于升势甚急，造成介于0.265元与0.255元间出现缺口。20日股价更升试0.29元，旋结束了b波，并立即进入c波跌势。10月28日股价下跌至0.26元，随即将上述第二个缺口的一部分填补；11月29日股价进一步下滑至0.255元，遂将此缺口全予填补。12月21日股价下跌至0.24元，又将介于0.255元与0.245元间的缺口填补。今年3月9日股价下探0.21元，旋将上述第一个缺口填补；15日股价第三度试0.21元未果，就于该周每周一杆图以“主要转向”信号完成c波，同时为（c）波画下句号，随即止跌回升，截至3月18日股价已经上升至0.23元。估计升势当会继续，填补介于0.24元与0.255元的缺口也就理所当然。