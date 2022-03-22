本地100大上市公司 女董事比率从17.6％升至19.7％

100家市值最大的本地上市公司的女董事占比有所提高，比率从2020年底的17.6％，上升至今年头的19.7％。

董事会多元化理事会（Council for Board Diversity）发布的一份报告指出，今年1月1日起生效的独立董事九年任期条例，是推动董事会更新的主要因素。

女董事占比在2021年底从一年前的17.6％增至18.9％，随着这项条例今年初生效，另有11名女董事上任，使得比率进一步增至19.7％。理事会的目标是到了2030年把女董事占比提高至30％。

今年初，100大上市公司当中，有15家公司没有女董事。2020年底时有18家公司清一色由男董事坐镇。自2013年起，有12家公司从没有女董事的情况，改善至董事会成员中有至少25％是女性。

其中，远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）、新翔集团（SATS），以及新加坡邮政（Singapore Post）甚至达到男女董事较平衡的局面。

理事会指出，医疗护理领域在委任女董事方面的进展最大，基本材料领域的女董事占比则最高。

此外，去年上市公司委任的董事新面孔创下新高，59％的新任董事是首次出任，是自2015年开始收集这方面数据以来的最高水平。

去年共有110名新任董事，是自2013年开始收集这方面数据以来的最高水平。其中，女董事占比为23％，低于一年前的27％。

法定机构女董事占比 从27.5％升至29.7％

董事会多元化理事会联席主席之一的新加坡交易所首席执行长罗文才说：“新任董事和首次担任董事的情况都创新高，令人感到非常鼓舞。这说明市值最大的本地公司在更新董事会和寻求董事独立性上采取正确的心态，给市场树立了好榜样。”

另一方面，本地65个法定机构中，女董事占比从27.5％升至29.7％。最大100家公益机构的女董事占比则略跌0.4个百分点至28.4％。

董事会多元化理事会联合主席沈明媚说，冠病疫情在过去两年给社会造成显著影响，促使许多公益机构在满足援助者需要上面对新挑战，同时面临更多筹资局限。

有鉴于此，确保董事来自多元背景，以反映不同社群的意见，显得更加重要。