投票结果显著高于最低门槛 SPH股东通过Cuscaden收购献议

报业控股接下来将向法庭申请批准Cuscaden的协议安排。在获得法庭批准后，公司将发表格给股东，股东须在4月14日至26日期间，决定要接受每股2.36元全现金，或每股1.602元现金，加上0.782股SPH REIT单位。股东估计将在5月11日左右收到付款。

新加坡报业控股（SPH）股东昨日高票通过财团Cuscaden Peak的收购献议，上市38年的报业控股即将除牌。

报业控股的股票预计在4月8日停牌，5月13日除牌。

报业控股昨天召开特别股东大会和协议会议，让股东投票决定是否接受报业控股房地产投资信托（SPH REIT）的单位分配，以及Cuscaden的协议安排。

投票结果显示，SPH REIT的单位分配决议获得94.25％的赞成票。紧接着在协议会议上，89.19％投票的股东针对Cuscaden的协议安排投下赞成票，他们所代表的股权占96.55％。

两项决议的投票结果都显著高于最低门槛50％，以及50％和75％。1984年上市的报业控股，将按照计划除牌退市。

接下来，报业控股将向法庭申请批准Cuscaden的协议安排。在获得法庭批准后，公司将发表格给股东，股东须在4月14日至26日期间，决定要接受每股2.36元全现金，或每股1.602元现金，加上0.782股SPH REIT单位。

股东估计将在5月11日左右收到付款。

协议安排生效之后，Cuscaden如果持有SPH REIT逾30％股权，将有义务连带全面收购信托，收购价为现金每单位0.964元。

报业控股董事长李文献医生在文告中说，特大和协议会议圆满结束，标志着报业控股在2021年3月30日宣布的两阶段策略检讨已经完成了最后一步。

“第一阶段是分拆亏损的媒体业务，这已于2021年12月1日完成。Cuscaden的协议安排是第二阶段的竞购结果，也是最后一步，并为股东提供了一次以溢价实现投资价值的机会。”

李文献感谢过去和现在一直支持着报业控股的股东，以及报业控股执行总裁伍逸松和他的团队为实现策略检讨的目标所付出的努力和艰辛。

财团发言人、旅店置业（Hotel Properties）集团执行董事林先禄除了对报业控股股东支持致谢，也表示接下来将尽快安排付款和股票分配的事宜。

2022财年上半年业绩 申请豁免发布获同意

另外，报业控股向新加坡交易所申请豁免发布2022财年上半年的业绩，已得到新交所同意。

由本地富豪王明星执掌的旅店置业，去年联手凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）以及丰树产业集团（Mapletree Investments）的子公司组成Cuscaden Peak，献议竞购报业控股非媒体业务。

Cuscaden的出现，引发了本地近年难得一见的企业收购战。尽管双双调高出价，最早在8月献议收购的竞争对手吉宝企业（Keppel Corp）仍败下阵来，并于今年2月针对终止执行协议的报业控股启动仲裁程序。

报业控股和报业控股房地产投资信托已要求恢复交易，暂停交易前的股价分别报2.34元和0.96元。