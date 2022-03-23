本栏于今年1月21日曾论及指数截至今年1月5日已经上升至18619.61点，几乎完成了位于18687.37点的基本目标；因此，估计指数随时会为第（五）点画下句号，并出现调整。当时指数为18227.46点左右。指数过后渐渐滑落并形成一个跌势“斜向交叉”，见报当天指数跳空下试17851.39点，由于跌势特急，造成介于18113.94点与18218.28点间出现缺口。1月26日指数下探17633.03点完成了上述“斜向交叉”中的第（二）点。2月10日指数回扯至18338.05点完成了第（三）点，随即缓缓下滑。24日指数跳空下试17561.07，又在介于17939.53点与18055.73点间留下缺口；3月3日指数回扯至18026.03点，随即将此缺口的一部分填补。3月4日指数下跌至17710.54点，旋在介于17845.01点与17934.40点间出现缺口。3月7日指数进一步直试17135.68点，又在介于17581.57点与17736.52点间留下缺口。截至3月8日指数已经下跌至16764.78点，遂止跌回升。估计短期回扯，指数当填补上述第四及第三个缺口，至于能否填补上述第二个缺口，那就难以逆料。