王瑞杰：我国须建立更强韧生态 应对全球更频繁经济冲击

副总理王瑞杰昨天在首届新加坡商务峰会上发表主旨演讲时表示，若要加强我国网络化生态系统的韧性，除了提升员工技能和企业能力，我国企业必须加强四个关键属性，即开放、创新、可持续和信任。

在后疫情时代，全球经济运转更快、经济冲击和颠覆干扰将成为常规现象。我国必须建立一个更强韧、紧密相连的网络化生态系统，以应对全球冲击与波动。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨天（3月22日）在首届新加坡商务峰会（Singapore Apex Business Summit，简称SABS）上发表主旨演讲时表示，若要加强我国网络化生态系统的韧性，除了提升员工技能和企业能力，我国企业必须加强四个关键属性，即开放、创新、可持续和信任。

他说：“这四个属性让我们应对更趋复杂和动荡的世界，让我们建立更具韧性的经济。作为一个商业社群，我们必须共同积极拥抱这些属性。”

他进一步指出，保持开放是我国成功的基础，在全球许多地区民族主义和仇外心理抬头之际，我国更须加倍注重开放和与世界接轨连接。实施开放政策也能吸引更多外国人才，满足新兴和增长行业的人才需求。

在创新方面，他指出，企业应改变思维方式，不要老是把同行业者视为竞争对手，应探讨它们是否能成为潜在合作对象，一起应对共同挑战，释放协同效应。

他举例说，群策群力行动联盟（Alliances for Action）汇集私人企业与公共部门研究机构力量，迅速形成更有效方案。又例如新加坡工商联合总会（SBF）的“Boost Up”倡议，帮助企业重新设计其产品和服务，加强品牌和营销，都是企业可采取的合作方法。

在可持续方面，王瑞杰表示，它现在是产业转型蓝图（ITM）2025的重要部分。政府也侧重环境服务、水务、农业食品、碳服务及清洁能源解决方案等主要可持续相关领域的发展。

另外，疫情后的世界，企业可能面对更多起起落落。这使得信任变得更重要。

王瑞杰希望工商联合总会与工运、全国雇主联合会（SNEF）、政府机构及其他利益相关方合作，不仅在企业层面，也在行业领域层面加强劳资政三方的信任。

谈到疫情后的世界局势，王瑞杰表示，我国已进入疫情暴发以来的第三个年头，经济逐步复苏到疫情前水平，企业展望也趋向乐观。但正当我国走出最严重的危机时刻，俄乌冲突给全球经济带来另一个巨大冲击，导致全球通货膨胀和增长风险显著提高。

事实上，全球商业环境已出现根本变化，全球震荡越来越频繁，经济和金融波动更加严重，这将成为疫后世界的新常规。

为应对运营环境迅速变化和科技发展带来的颠覆影响，政府在2016年推出产业转型蓝图计划。王瑞杰表示，该计划让企业更具灵活性，能迅速应对不断变化的运营环境。他也说，计划推出至今取得了良好成效。2016年至2019年，我国整体劳动力生产力的年增长率为2.7％，之前三年的年增长率则为2.3％。

即便面对疫情冲击，我国生产力继续上扬，从2019年至2021年三年期间，年增长率提高至3.9％。

工商联合总会将成立 加强商业领导力行动联盟

今年正好是工商联合总会成立20周年，它正着手成立一个加强商业领导力的行动联盟。王瑞杰认为，这个联盟有助于打造和巩固企业韧力，为应对全球冲击和把握稍纵即逝的机会做好准备。

新加坡商务峰会由工商联合总会与MP Singapore公司联办。这个为期四天的全日活动，提供对商业趋势和全球机遇的深刻见解。预计有来自57个国家和经济体的3000多名商业领袖和政府官员，以及1600多家公司与组织参与峰会。