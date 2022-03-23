思爱普在本地推出它在东南亚的首个数码创新中心

思爱普公司（SAP）在新加坡推出它在东南亚的首个数码创新中心，在经济发展局（EDB）的支持下，计划于2025年之前聘请超过500名高技能数码专才，把它在本地的产品工程专才增加一倍。

这个称为思爱普新加坡实验室（SAP Labs Singapore）的新数码创新中心，将致力于推动产品领导力、培养本地数码人才，以及促进生态系统和社区参与。

该公司今天为该中心举行开幕仪式。贸工部长颜金勇和新加坡经济发展局局长傅美晶出席了开幕活动。

公司位于巴西班让的总部，刚于去年11月完成翻新。

思爱普公司发表文告说，中心将致力于推动人工智能和机器学习等精深科技，以及促成数码供应链、智能商业网络和可持续发展解决方案。

负责产品设计和研发的思爱普董事会成员邵思韬（Thomas Saueressig）指出，思爱普新加坡实验室的设立反映了该公司对新加坡拥有高学历和技能的人才以及作为创新和投资中心的强大信心。

经发局局长傅美晶指出，该创新中心将在人工智能和机器学习等领域创造令人振奋的就业机会，进一步深化我国员工的技能。

思爱普表示计划从本地大学和高等学府招募数码人才，并将专注于软件工程师和包括人工智能、数据分析、云计算和可持续发展等领域。

思爱普新加坡实验室董事经理马尼克萨哈（Manik Saha）说，通过在我国对多样化的人才库做出投资，该数码创新中心致力于加强新加坡的工程核心人才，并为国人创造更多高技能和高价值的就业机会和途径。

这将进一步带动本地和亚洲其他地区的产品创新，同时为区域的企业提供一流的解决方案和可持续产品。

思爱普在新加坡有超过1100名员工，我国对思爱普在区域的增长做出关键贡献。