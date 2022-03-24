我国2月核心通胀率降至2.2％ 料短期内回升 年中或达3％

2月整体通胀率从4％升至4.3％，创下九年新高；私人交通通胀率从14％猛升至17.2％，抵消核心通胀跌势。当局指出，全球高通胀预计会持续，直到下半年才放缓。

我国2月份核心通胀率回落到2.2％，但预料这只是暂时的，新加坡金融管理局预计还是会再度收紧货币政策，让新元更快升值来控制通胀。

在俄乌危机冲击下，政府预计核心通胀短期内进一步上升，年中可能达到3％。

新加坡金融管理局和贸工部昨日（3月23日）发布的文告显示，由于服务、食品及电力和天然气的通胀率下跌，2月份核心通胀率为2.2％，低于前一个月的2.4％。核心通胀率不包括私人陆路交通和住宿费。

2月整体通胀率从4％上升至4.3％，创下九年来最高水平，私人交通通胀率更高，抵消了核心通胀的跌势。

经济师普遍预测，随着俄乌局势恶化，食品和能源价格会上涨，致使通胀加剧。

文告指出，全球高通胀预计持续一段时间，直到下半年才放缓。短期内，地缘政治风险更高和供应紧张将导致原油价格处在高位。此外，商品市场供需不平衡，以及主要贸易伙伴面对人手短缺的问题很可能持续。

当局说：“核心通胀预计在短期内进一步上升，今年中可能达到3％，下半年随着外部通胀消退而缓和。短期内，航空旅行成本上升预计占核心通胀涨幅的大部分。”

全年通胀预测不变

官方的全年整体和核心通胀预测是2.5％至3.5％，以及2％至3％，保持不变。

马来亚银行证券经济师蔡学敏和李主礼认为，乌克兰危机除了推高食品和能源价格，也造成商品供应中断，很可能导致我国本月核心通胀率大幅度上扬。国内劳动市场更紧缩和劳工政策收紧，预计推高工资，反映在更高的服务价格上。

经济师说：“我们预计金管局在4月份再度收紧政策，重新调整新元名义有效汇率（S$NEER）波动范围的中心轴，让它在短期内有更多升值的空间，以控制进口通胀。”

汽车价格强劲上扬带动下，2月份的私人交通通胀率从14％猛升至17.2％。零售和其他商品的通胀率从负0.3％转至0.2％；住宿通胀率则从3.1％增至3.3％。

2月份食品通胀率为2.3％，低于1月份的2.6％。电力和天然气通胀率为16.7％，低于1月份的17.2％。服务通胀率则从2.4％降至2％。

大华银行经济师颜圣充指出，整体通胀率已连续六个月居高不下，显示现阶段通胀风险依旧存在。我国经济今年进一步复苏也助长了通胀涨势。他上调了今年的通胀预测，从原本的2％增至3.5％。

他也认为，整体通胀率上扬及核心通胀率连续三个月超过2％，加强了金管局再度收紧货币政策的论述。