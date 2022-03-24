或被连带收购SPH REIT昨涨1％ 分析师：Cuscaden调高出价可能性不高

SPH REIT昨天恢复交易之后，股价即上扬，最高达到0.97元，涨1.04％。财团如果持有SPH REIT逾30％股权，将有义务连带全面收购信托，收购价为现金每单位0.964元。

新加坡报业控股（SPH）股东刚刚通过财团Cuscaden Peak的收购献议，投资者已经将眼光投向下一个可能被收购的报业控股房地产投资信托（SPH REIT）。大部分分析师估计，Cuscaden为收购信托而调高出价的可能性不高。

报业控股房地产投资信托昨天（3月23日）恢复交易之后，股价即上扬，最高达到0.97元，涨1.04％，闭市时也维持在这个价位。

根据协议，Cuscaden收购报业控股的协议安排在4月28日左右生效之后，财团如果持有SPH REIT逾30％股权，将有义务连带全面收购信托，收购价为现金每单位0.964元。

如果展开全面收购，Cuscaden目前还未确定是否将信托私有化。

投资咨询公司United First Partners董事兼亚洲研究主管邓文雄接受《联合早报》访问时说，信托的股价上扬，“显然是股东押注Cuscaden为了全资拥有SPH REIT，会调高出价”。

邓文雄也说：“Cuscaden费心走到这一步，不会愿意最终是白花力气，SPH REIT对整个收购计划至关重要。”

他指出，Cuscaden是由三家不同的公司组成，“他们须要将SPH REIT私有化，才能分割资产”。

不过，大部分分析师认为，Cuscaden不太可能调高出价。

辉立证券研究部高级投资分析师蔡栋梁受访时说：“是的，股东们希望Cuscaden会这么做，但Cuscaden不太可能调高出价，因为股东已经通过了收购献议。”

蔡栋梁指出，0.964元虽然是最低收购价，但Cuscaden没有义务调高出价，也没有义务将SPH REIT私有化。他更不认同Cuscaden收购报业控股是志在SPH REIT，“最宝贵的资产在报业控股，例如学生宿舍和养老院”。

大华继显分析师陈艺荣也认为Cuscaden调高出价的概率不高。他受访时说，报业控股股东接下来必须自己决定要接受每股全现金2.36元，或每股1.602元现金，加上0.782股SPH REIT单位。

“这取决于投资者的偏好。他们不是被强制接受信托的单位分配，不会有信托被抛售的情况。全现金的优点是价格稳定。如果投资者希望持有房地产投资信托，可以选择现金加信托单位。”

资料显示，若30%的报业控股股东选择全现金，Cuscaden持有SPH REIT的股权就达到34.1％。

Cuscaden是由本地富豪王明星执掌的旅店置业（Hotel Properties），联合凯腾控股（CLA Real Estate Holdings）以及丰树产业集团（Mapletree Investments）的子公司所组成的财团。

三方联手于去年10月出价，和吉宝企业（Keppel Corp）一同竞购报业控股非媒体业务，引发本地难得一见的企业收购战。