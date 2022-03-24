早报预算案论坛下周一举行 与财长对话探讨中小企业机遇

在2022年《联合早报》财政预算案商业论坛上，商界代表将针对俄罗斯与乌克兰冲突造成的影响及中小企业提升竞争力抓住疫后新机遇等课题，与财政部长黄循财和贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲展开对话。

这是《联合早报》第七年主办预算案论坛，也是黄循财首次以财政部长的身份，担任对话会的主宾。

联发集团执行主席高泉庆本月中宣誓就任新加坡中华总商会第61届董事会会长后，首次受邀参与对话会。对话会的其他商界代表是新加坡工商联合总会主席林明彦、中小企业商会会长王腾忆，以及大华银行集团首席经济师全德健。

黄循财上月18日在国会发表“携手开拓前进路”财政预算案，推出措施协助商家应对眼前挑战，同时进一步提升长期竞争力。他也宣布从明年起分两阶段将消费税从7％调高至9％。

这场对话会的主持人《联合早报》总编辑吴新迪受访时指出，今年财政预算案的关注点首先是消费税的调整，但预算案其实也是在帮助企业怎么更好地过渡到疫情后的新时代新局面。

他说：“预算案宣布后，俄罗斯和乌克兰局势给国际经济前景带来许多不确定性，也加剧了全球商品价格大涨导致的高通货膨胀问题。参加者将可以通过这场对话会，消除心中的疑虑。”

此外，对话会也将针对中小企业推进绿色转型、数码化，以及税务制度和人力政策等重点课题进行深入及广泛的探讨。

下周一下午2时30分 结合线上线下形式进行

本届论坛将于本月28日（星期一）下午2时30分举行。活动结合线上和线下形式进行。受邀宾客将现场出席在首都剧院（Capitol Theatre）举行的论坛。公众也可免费报名参与，通过Zoom视像通讯方式观看，并可留言提问，与论坛嘉宾交流。

有意在线上观看财政预算案商业论坛的公众，可上网zbbudget22.sphevents.com.sg报名。