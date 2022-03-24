大东方控股 Great Eastern Holdings

本栏于今年元月18日曾论及这只股票已经在去年12月21日的20.06元完成了第（5）波，也是第三大波中的第（一）波，短期回扯，股价当填补介于21.22元与21.26元及介于21.78元与21.91元的缺口。当时股价为20.42元左右。元月20日股价升试21.03元，次日，股价更上升至21.06元；可是却于当天以“转向”信号向下回扯。2月3日股价骤然上升至21.48元，遂将上述第一个缺口填补，同时在介于21.20元与21.10元间留下缺口；4日股价回落至21.10元，旋将此缺口填补。2月10日股价上升至21.90元，几乎填补了上述第二个缺口，同时为上图第（二）波画下句号，过后渐渐下滑。2月24日股价跳空下试20.75元，同时在21.20元与21.38元间留下缺口。截至3月9日股价已下跌至19.80元，并于当天以“主要转向”信号止跌回升。3月21日股价一度升试21.18元，估计股价短期回扯，或将尝试填补上述第四个缺口；不过，一旦跌穿19.80元的价位，股价当朝17.74元的支撑点前进。