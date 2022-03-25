商界预期防疫松绑有助复苏 经济师：暂不调高增长预测

商界对政府大幅松绑防疫措施表示欢迎，认为新政策将能帮助企业恢复业务；经济师则期待我国经济更强劲和广泛的复苏，但暂时不调高全年增长预测。

股市投资氛围大获提振

股市的投资氛围也在昨天获得提振，航空、旅游和交通股等“重开股”强劲上扬，新加坡海峡时报指数昨日上扬35.44点或1.05％，闭市报3399.70点。

新加坡工商联合总会总裁蓝一洋昨日说：“企业界很高兴并非常欢迎这个宣布。商业界一直期待重新开放，这次宣布的大胆举措，将助我们走上复苏和增长的轨道，让我们变得更加强大。”

“疫苗接种者旅行框架（VTF）、放宽社交聚会人数限制和对大型聚会人数限制，将直接有利于餐饮和酒店业，并帮助它们复苏。VTF框架将促进商务旅行，让我们的企业走出去抓住增长机会。工商总会期待恢复组织海外商务代表团，协助我们的企业进入新的市场。”

中小企业商会昨日也发表文告说，政府宣布放宽新加坡的防疫措施，将极大地帮助企业恢复业务。

“过去的两年里，防疫措施反复收紧，餐饮业者面对持续的经营压力。随着社交聚会人数限制增加到10人、晚上10时30分后销售及饮用酒精饮料的禁令解除，将提高餐饮业者的营业效益，给餐营业注入更多活力。”

尽管昨天宣布的预料提振我国经济，但由于外部风险依然存在，经济师并不急于上调对今年的增长预测。

华侨银行首席经济师林秀心说，李显龙总理昨日上午宣布的“果断行动”受到欢迎，标志着我们“朝与冠病共存迈出了一大步，而不是生活在冠病的阴影下”。

林秀心认为，新加坡今年能否实现更强劲和广泛的复苏，关键在于服务业的势头能否加快，因为它占经济总量的三分之二。因此，放宽用餐人数限制和延长售酒时间等举措，可能是国内餐饮、零售和娱乐行业的重要生命线。

她认为，昨日的宣布对经济增长的提振，不太可能完全抵消全球央行过度鹰派的影响。官方对新加坡3％至5％的增长预测看起来仍然是合理的，短期内不太可能上调预测。新加坡金融管理局在4月中的货币政策检讨，估计基本上仍倾向收紧。

大华银行经济师颜圣充受访时指出，防疫措施放宽有助增加我国旅游业收入。马来西亚是我国一大旅游业收入来源，在2019年是我国旅游业第七大收入来源。

他说，旅游业是我国服务业收入的支柱之一，放宽后的措施也允许更多员工回到办公室工作，因此整体服务业的增长率可能会比预期的高。

他之前预测我国经济今年可取得3.5％的增长，暂时不调整预测。

颜圣充说，新加坡自去年以来的复苏，很大程度上依赖制造业的扩充和出口增长，这两方面将继续是经济增长的主要支柱。

“全球贸易正在增加，至少我国非石油国内出口已经持续增长了好多个月，地缘政治局势确实是个不确定因素，但预料全球贸易环境将继续复苏。”

疫苗接种者旅行框架、放宽社交聚会人数限制和对大型聚会人数限制，将直接有利于餐饮和酒店业，并帮助它们复苏。新旅游框架也将促进商务旅行，让我们的企业走出去抓住增长机会。

工商总会期待恢复组织海外商务代表团，协助我们的企业进入新的市场。

——新加坡工商联合总会

总裁蓝一洋