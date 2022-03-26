戴森致力扩张新加坡全球总部 拟增聘250多工程师和科技专才

科技公司戴森（Dyson）位于圣占姆士发电厂（St James Power Station）的新全球总部周五正式开幕。为致力扩张新加坡的全球总部，戴森公司计划在各个专业领域增加250多名工程师和科技专才。

戴森公司创始人兼首席工程师詹姆斯·戴森（James Dyson）表示，公司选择在新加坡设立业务，因为新加坡是“适合像戴森这样的高科技和研发密集型企业”。

他说：“你在新加坡可以感受到这股雄心壮志，戴森公司在这里的扩张之所以能够实现，是因为加入公司的新加坡年轻工程师和科技专才展现了创新发明与热情。”

他在接受本地媒体采访时也说，本地拥有大量工程人才，例如本地高等学府毕业生有约四成来自工程科系。相比之下，英国只有约4％毕业生来自工程科系。

目前，戴森在新加坡有超过1400名员工，其中560名为工程师和科技专才。

谈到公司发展近况，戴森表示，`现在当制造商是一个艰难的时期，因为包括戴森公司在内的全球制造商正面对许多阻力，如全球芯片供应短缺、马来西亚和中国等地生产设施关闭等。这些因素导致公司延迟一些产品的推出，并迫使重新设计这些产品。

他跟着说，公司经历了全球化浪潮的”黄金期”，但或许全球化带来的变化太快，一些企业无法适应过来，造成国家主义崛起。

尽管如此，戴森强调说：“我总觉得在行业低迷时期，正是大力投资研发、电池生产基地和主要工厂的好时机，所以我们不会在这低迷时期停止投资。反之，我们会加大投资，以便在复苏时加快增长。”

戴森公司的新全球总部，圣占姆士发电厂是一座经过修复、面积11万平方英尺的历史建筑，在2006年至2018年曾是本地最大夜间娱乐场所。

公司表示，新的全球总部标志着戴森在新加坡的持续发展即将翻开激动人心的新篇章，并将成为它进入全新研究领域和开发更智能化和高性能的新一代科技产品的中心。

另外，新加坡也是戴森公司的研究和工程团队，以及商业、先进制造和供应链运营的中心。