凯德投资以12.6亿元脱售罗敏申路办公楼

凯德投资与合资伙伴以12亿6000万元脱售位于罗敏申路的办公楼给凯德综合商业信托和凯德开放式房地产基金。

凯德投资（CapitaLand Investment，简称CLI）昨天发表文告宣布，与合资公司伙伴三井物产（Mitsui & Co. Ltd）以及东京建物（Tokyo Tatemono）脱售罗敏申路（Robinson Road）79号给凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust，简称CICT）和凯德开放式房地产基金（CapitaLand Open End Real Estate Fund，简称COREF）。

COREF是刚成立不久的自主基金，由CLI管理。收购交易完成后，COREF将持有罗敏申路79号30％的股权，而CICT则会占股70％。

CLI、三井物产和东京建物通过特殊项目机构Southernwood Property拥有这座办公楼。办公楼脱售后，Southernwood Property将转为有限责任合伙的形式经营。

12亿6000万元的售价相等于每平方英尺2423元，与独立估价相符。根据今年1月的年率化净房地产收入进行形式上计算，这座甲级办公楼的净房地产收入收益率为4％。

CLI基金管理首席执行官叶能栋在文告中指出，脱售之后，CLI接下来将通过基金管理平台继续参与该项目的增长，通过为新业主提供资产及房地产管理服务来赚取经常收入。

CICT管理有限公司首席执行官陈智雄昨天在股市闭市后举行的线上记者会上说，大楼会继续出租剩余空间，净房地产收入收益率预计会上升到大约4.5％。

这项交易预计会在2022年第二季完成，CLI预计能获得3亿9100万元的收益，预计获利7200万元。

罗敏申路79号在2020年4月竣工，所处地段的99年地契还剩45年。截至去年底，租用率达到92.9％，加权平均租赁期限为5.8年。

CICT将使用脱售购物商场裕冰坊（JCube）的收益和贷款来进行这项收购计划。

CICT股价昨天上涨1.36％，收报2.23元；CLI股价下滑0.26％，报3.90元。