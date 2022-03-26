恒生指数 Hang Seng Index

本栏与今年元月8日曾论及指数短期回扯将填补介于23817.58点与23954.58点、介于24502.68点与24740.16点及介于25077.15点与25319.72点的缺口，过后重返跌势。当时指数为23072.86点左右。果然，指数过后渐渐上升，元月12日指数跳空上升至24402.17点，随即将上述第一个缺口填补；由于升势特急，造成介于24069.52点与23739.06点间留下缺口。13日指数更升试24561.48点，遂将上述第二个缺口的一部分填补，过后缓缓回落。元月19日指数下试23951.60点，旋将上述第四个缺口填补。元月20日指数骤升至24952.35点，随即将上述第二个缺口全予填补；接着迅速回扯至元月31日的23469.76点。2月10日指数一度上升至25050.59点就转而回落，过后迅速下探3月15日的18235.48点，由于跌幅大，造成介于21327.19点与21905.29点、介于22017.94点与22467.34点及介于23376.37点与23660.28点出现缺口；3月23日指数回升至22423.51点，填补上述第五个缺口及第六个缺口的一部分。估计股价一旦填补第七个缺口，当重返跌势，并向下填补介于20786.69点与20087.50点及介于18584.04点与18415.08点的缺口。