李总理强调，新加坡要继续繁荣昌盛，还须确保社会包容。在吸引投资和人才前来推动新加坡经济增长的同时，也必须确保增长具包容性，各阶层的新加坡人都能共享增长果实。这一来，国人将支持国家保持开放，从而让我们继续享有增长与繁荣的良性循环。

科技公司戴森（Dyson）未来四年将在新加坡投资15亿元，同时增聘超过250名工程师及科学家。

李显龙总理昨天（3月25日）在戴森公司创始人兼首席工程师詹姆斯·戴森（James Dyson）的陪同下，为戴森位于圣占姆士发电厂（St James Power Station）的全球总部大楼揭幕，并宣布上述消息。

我国在2021年吸引到118亿元固定资产投资。这意味着戴森公司的最新投资，就相当于我国去年固定资产投资的13％。

李总理在开幕仪式发表讲话时指出，戴森作为备受许多经济体青睐的科技公司，选择到我国设立业务，是因为我国具备经商便利、政治稳定，人才充裕以及法治健全等优势。

但他强调，这些优势的获得并非巧合，不能视之为理所当然。这在外部环境更具挑战的当儿更显重要。

他说，世界各国在吸引投资及创造工作方面的竞争日益激烈，乌克兰战争爆发则加剧了地缘政治紧张，彻底改变多元的经济合作框架，许多国家已以安全为由将供应链移回本土。

“这对长久以来仰赖全球化及一个稳定、以规则为基础的国际秩序而繁盛的新加坡来说，是严重的威胁。”

李总理指出，新加坡正从三方面着手，确保在危机处处的世界继续生存：

首先是保持开放、与世界连接；其次是继续在整个经济和社会层面打造创新文化；其三是继续欢迎及培育人才，尤其是科学、科技、工程和数学（STEM）人才。

他说，保持开放并与世界接轨，不仅是开放边境，与世界各国展开贸易，以及建立航空与航运网络等，还包括保持对外开放的社会风气和态度。

“在充满诱惑的环境中，要维持这一点并不容易，尤其在政治上，会面对诱惑转而内视，对外界和前来这里工作的非公民筑起高墙。但如果我们屈服于诱惑而封闭自守，最终受到伤害的必然是自己。”

李总理强调，新加坡要继续繁荣昌盛，还须确保社会包容。“在吸引投资和人才前来推动新加坡经济增长的同时，我们须确保增长具包容性，各阶层的新加坡人都能共享增长果实。”

他指出，今年财政预算案的宗旨就是要建立这么一个更公平、包容的社会。

“最终，每个人都须分享到新加坡的增长。这么一来，国人将支持国家保持开放，继续欢迎想融入我们的社会、可对我们的发展做出贡献的人，从而让我们继续享有增长与繁荣的良性循环。”

就打造创新文化，总理说，行业伙伴、研究人员和政府机构之间须保持密切合作，以促进创新，激发更多创新产品、服务和解决方案。

他表示，政府将和工业伙伴如戴森紧密合作，让我国的研发成果进一步发展成产品与服务，推动经济增长。

谈到吸引科技工程数理类人才的重要性，他表示，这些人才将吸引科技公司前来新加坡，进而成为我国未来的重要组成部分就如同戴森这样的公司，为新加坡人创造了许多机会，协助栽培本地人才，并让他们取得成功。

李总理点出，科技公司和人才的汇聚，将协助我国成为孕育新点子和科学进展的中心。