2月私宅销量跌超过20% 近两年最低单月成绩

因农历新年淡季，外加缺少较大型新项目推出，上月畅销私宅都是已推出市场的项目挂帅，整体销量有所下滑。

根据市区重建局的数据，发展商2月份售出的新私宅单位为527个，较1月份少了22.5％。这也是自2020年5月来的最低单月销量。

新私宅销量走低，主要是因为2月份缺乏新项目提振买气，造成该月销量有98.1％是来自现有项目。

鑫悦府继续称霸畅销榜

肯特岗公园（Kent Ridge Park）附近的鑫悦府（Normanton Park）继续是畅销榜冠军。该项目在上月以中位数每平方英尺1855元售出85个单位，比1月份的94个单位略减。

鑫悦府也是1月份最畅销私宅项目，并且已连续九个月位列畅销榜前三甲。如今，该项目累计卖出1666个单位，约占项目的九成。

畅销榜亚军是位于石叻道、南部濒水区（Greater Southern Waterfront）附近的南峰雅苑（Avenue South Residence），上月卖出了32个单位，中位数尺价为2371元。

南峰雅苑上月刚举行盖顶仪式，预计明年第二季取得临时入伙证（TOP）。它是本地使用预制建筑科技（PPVC）建造、楼层最高的住宅大楼。发展商华业集团（UOL）表示，因采用这项建筑技术，节省了不少人力和时间，让它在疫情冲击下，仍能顺利完工。

南峰雅苑在2019年推出时，平均价格为每平方英尺1580元。凭借过去两年私宅市场火热势头，该项目价格猛涨，最高尺价达2611元，较推出平均价起了65％，涨幅惊人。

位于牛乳场路一带的岱莉轩（Dairy Farm Residences），上月同样卖出32个单位，与南峰雅苑共享畅销榜亚军位置。

该项目由联合工程（United Engineers）发展，共有460个单位，至今售出439个单位，几乎售罄。

牛乳场路一带近期成了发展商关注地区，本月刚有一个地段招标截止，吸引七方出手，反应相当热烈，显示不少发展商看好该地区私宅前景。

畅销榜排名第四的是后港一带的悦湖苑（The Florence Residences），它上月以中位数1710元卖出26个单位，销量排名上扬一个名次，但低于1月卖出的27个单位。

悦湖苑至今卖出1291个单位，占项目的九成以上。该项目预计明年完工，按它目前销售速度，估计可在完工前售罄。

蔚庭·轩首入五大

畅销榜排名第五的蔚庭·轩（Verdale），推出以来首次列入前五大排名。

这个由中海地产和中建地产联合发展的项目，在上月卖出20个单位，中位数尺价约1825元。

蔚庭·轩位于惹兰裕廊克基（Jalan Jurong Kechil），属于美世界范围。政府下来会重点发展这个地区，包括打造综合交通枢纽和商住两用项目，估计这是吸引买家购买蔚庭·轩的主因之一。