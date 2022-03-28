海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（21日）曾论及指数于本月17日升试3345.92点，确认了本栏于14日所言及一条位于3345.12点的中期阻力线。至于能否填补介于3363.17点与3371.99点间的缺口，这就难以逆料。一旦回扯结束，指数当向下填补介于3262.15点与3236.04点间的缺口，过后再填补介于3217.56点与3195.38点间的缺口，当时指数为3330.63点左右，见报当天指数上升至3355.51点，22日指数进一步升试3365.60点，无奈力不从心，竟于当天以3350.17点闭市，较前一天闭市的3355.51点来得低，幸好次日指数骤然上升至3370.80点，由于升势较急，造成介于3357.48点与3350.17点间留下缺口。24日指数一度下试3351.52点，遂将此缺口的大部分填补，过后直试3402.14点，又将上述第一个缺口填补。伴随着每日一杆图中的“动力”信号越过“中性线”而进入到正号界域的0.01527处，25日指数再接再厉的上升至3421.97点，似乎尝试填补另一个介于3421.40点与3436.36点间的缺口。由于目前指数每日，每周及每月一杆图中的“动力”信号都已经进入正号界域，因此，指数可能顺势挑战位于3466.23点的价位了。