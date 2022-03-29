人力局限非暂时性问题 中小企业须重组和转型克服挑战

人力局限不是暂时性的问题，只要我国经济持续发展，这个问题将一直存在，中小企业唯有通过重组和转型才能克服挑战。

财政部长黄循财昨天回应人手短缺问题时指出，这个情况是未来经济和企业面对的大挑战，不会改变。

他说：“有些企业希望这个问题是暂时性的，情况以后会好转，但这是长期挑战。因为新加坡地方小，人口增长面对限制。只要新加坡经济继续发展和繁荣，我国劳动力市场一定会继续紧缩。这是很难避免的。”

劳动力短缺是许多中小企业关注的问题。中小企业商会会长王腾忆在对话会指出，规模较小的本地企业吸引蓝领员工加入面对许多困难，吁请政府考虑放宽外籍员工的政策。

他说：“我国两代人的教育水平有所提升，新加坡人都从事高价值的工作，很多依靠劳力的工作因此找不到员工。”

黄循财认为，解决这个问题的唯一方案是帮助企业转型和进行重组，才能可持续发展。有鉴于此，政府预算案的重点是协助企业自动化和推进转型，以便减轻它们对人力的依赖。

促业者重新设计工作

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲透露，政府正在与新加坡餐饮业协会和新加坡零售商协会紧密合作，探讨大力支持业者聘请和培训本地员工，满足服务业所需的人力资源。

她希望中小企业可以重新设计工作，吸引中途转业者，此外，也可以采纳自动化来改善工作流程。

刘燕玲举中餐馆“店小二”为例，这家餐馆借助政府的援助计划，在中央厨房采用了自动化的鸭子输送带系统，为平均每天准备1500只鸭子节省三分之一的时间，每个月省下6万元的费用。这不但减少餐饮业对人力的依赖，也有助于节省成本。