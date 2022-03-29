财政“紧急”不得不调高消费税 但政府将确保国人能应对冲击

我国开支一直在上升，尤其在医疗保健方面，因此需要调高消费税来增加财政资源。但政府将确保国人获得帮助以应对物价上涨带来的冲击。

财政部长黄循财说，政府财务已陷入“紧急状态”，增加税收迫在眉睫，不得不从明年开始调高消费税。

他指出，政府从2007年以来未调高消费税，但政府开支却逐年增加，而且预计下来几年还会继续呈上扬趋势。这是因为我国人口逐步老龄化，需要拨出更多资源来照顾更多年长者，因此政府必须增加收入。

黄循财强调，政府了解国人对物价上涨的担忧，因而决定把消费税的调整延迟到明年，并分两个阶段将消费税从7％调高至9％。他说：“当然，有些人跟我说，部长，这个延迟的决定很好，不如再延迟多一点好不好？可是，我们的财政情况真的是很紧急。没有办法再延迟了。”

为协助国人应对生活费上涨压力，他指出，政府提供了现金补助、水电回扣和邻里购物券、还有市镇理事会的邻里购物券（CDC vouchers）等援助计划。“通过这些不同计划，我相信我们可以帮助国人，减轻生活费的负担。尤其是低收入的家庭。因为低收入家庭拿到的帮助是最多的。”

谈及政府的税务制度，黄循财说，政府主要结合收入、资产和消费等三种税收模式，以确保税制灵活、多元和公平。在决定调高消费税前，政府已考虑各类可增加政府收入的替代方案，例如调高个人所得税或推出净财富税等，但这些方案都存在弊端。他举净财富税为例，它在实际操作具挑战性，因为估算个人财富很难，而且富人的财富大多是流动的，他们可通过不同方式避税。

整体而言，黄循财指出，我国税率较大多发达国家来得低，即便消费税调高至9％，仍低于其它发达国家，意味着国人的税率负担不高。他说：“我们在维持低税率的同时，可以满足社会需求，保持经济稳定，又能吸引外商到新加坡投资，为国人创造就业机会。我觉得，这就是新加坡的一大优势。”