黄循财：企业应看到绿色经济新契机

中小企业受到的影响主要是电费上涨，因此最好的协助方式是帮助企业减少能源的消耗，使用更节能的器材和设备，提升能源效率。在这方面政府推出了不同计划，会继续推行改善计划，希望企业好好善用来推动绿色转型。 ——财政部长黄循财

谈到绿色转型，企业不应只看到电价和成本上涨的问题，更应认识到绿色经济的新契机。

财政部长黄循财昨天在《联合早报》预算案商业论坛上回答新加坡工商联合总会主席林明彦提问时指出这点。

他表示，有很多企业、包括初创公司投资绿色发展，如太阳能、绿色金融和电动车，政府会在这方面加倍努力，和商团商会探讨如何更好地共同发展绿色经济，为中小企业创造更多机会。

林明彦提问时说，政府定下了2050年之前实现净零排放的目标，对此推出的措施包括调高碳税。有些中小企业担心能源成本会进一步提升，他们使用的能源由国家电网提供，自身能控制的因素不多，政府如何让中小企业认识到绿色经济带来的机会？如何更好地帮助企业节能减排？

黄循财说，碳税的调高从2024年开始，最直接受影响的是重碳排放企业，不是中小企业。

他说，中小企业受到的影响主要是电费上涨，因此最好的协助方式是帮助企业减少能源的消耗，使用更节能的器材和设备，提升能源效率。在这方面政府推出了不同计划，会继续推行改善计划，希望企业好好善用来推动绿色转型。

刘燕玲鼓励商家 加入企业可持续发展计划

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲补充说，新加坡企业发展局半年前推出企业可持续发展计划（Enterprise Sustainability Programme），获得不错的反应。她说，计划旨在加强本地企业管理层和员工对可持续发展的知识和认识，鼓励企业拨出时间探索更环保的方式，做到减排、环保以及净零碳排放。

企业可以通过这个计划让管理层和员工上课，更熟悉可持续概念，提高企业可持续能力，并开发可持续的产品、流程、项目和服务，从而开源节流。

她举例说，物流业可通过数据分析系统计算最高效的配送路线，使用节约能源的车辆配送，减少能源消耗和碳排放。

刘燕玲也说，其实日常生活中做出一些低成本和高效应的变化，就能减少浪费，中小企业也能鼓励消费者同心协力，为低碳经济做出贡献。