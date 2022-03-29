远东酒店信托 Far East Hospitality Trust

本栏于去年8月27日曾论及这只股票已经形成一个升势“三角形”。由于当时其“动力”信号随时都有可能突破“中性线”而进入正号界域，迄时股价将穿上0.63元的价位，朝0.74元的阻力线前进。当时股价为0.585元左右。果然。股价过后继续上升，9月2日股价一度升试0.62元，3日股价略升至0.63元。10月11日股价骤升至0.64元，由于升势甚急，造成介于0.625元与0.62元间出现缺口。10月14日股价上升至0.66元完成了图中的（b）波，遂以三波走势进入（c）波跌势，11月12日股价下试0.62元，立即将上述缺口填补。12月2日股价下跌至0.575元完成了图中的a波，过后回扯至12月8日的0.61元，接着三度试此价位未果，12月14日股价又试0.61元价位，随即以“主要转向”信号结束了b波。今年元月31日股价下探0.55元，较去年5月17日的0.565元来得低，遂完成了c波，同时为（c）波画下句号，重返升势。3月25日股价再度升逾0.63元的价位，直抵0.65元，估计上述0.74元的目标指日可待了。