史丹福置地 Stamford Land Corporation

本栏于今年1月5日曾论及这只股票于去年12月8日股价跳空直试0.35元，由于跌势甚急造成介于0.40元与0.48元间留下缺口，截至12月22日股价已经下探0.34元，估计短期回扯，股价当向上填补上述缺口，能否升逾0.50元的阻力线则难以逆料。当时股价为0.35元左右。见报当天股价仅在0.35元及0.34元这狭小波幅中摆动，过后从1月6日至27日股价也只在0.355元及0.33元间，这异常狭小的波幅中波动。28日股价终于升逾0.355元，略试0.36元的价位，接着渐渐上升，2月15日股价上升至0.405元遂将上述第一个缺口的一小部分填补。16日股价骤然回落至0.38元，随即在介于0.39元与0.40元间留下缺口；22日股价再度升试0.405元，旋将此缺口填补。过后从2月23日至3月3日股价也仅在0.405及0.39元间波动，估计股价已经渐渐形成一个升势“斜向交叉”，一旦突破位于0.405元的阻力线，填补上述第一个缺口当无悬念；不过，能否升试0.50元的长期阻力线，那却是整个回升致为重要的价位了。