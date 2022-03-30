中央商业区甲级办公楼 首季租金环比涨2.3％

仲量联行指出，中央商业区甲级办公空间的平均有效租金在第一季环比上涨2.3％至每平方英尺10.46元。若与去年第一季的9.79元相比，租金已回升6.9％。

市场对本地办公空间的需求走强，今年第一季中央商业区甲级办公空间的平均有效租金环比上涨2.3％，是自去年第二季以来最快增速。

仲量联行（JLL）预测，今年全年中央商业区甲级办公空间租金的涨幅至少比去年增加一倍。

仲量联行昨天发表最新报告指出，中央商业区甲级办公空间的平均有效租金在第一季环比上涨2.3％至每平方英尺10.46元。若与去年第一季的9.79元相比，租金已回升6.9％。

仲量联行新加坡研究与咨询部主管郑惠匀说，本地办公空间租金已连续三个季度加速增长。“这得益于市场对办公空间的需求增强，因为即使企业继续采纳混合工作模式，它们还是认为实体办公室在整体工作场所战略中发挥关键作用。”

滨海湾租金环比增幅最大

该行追踪的四个中央商业区块当中，滨海湾一带今年第一季的租金环比增幅最大，从去年第四季的11.77元上涨3.2％至12.14元。

郑惠匀解释，这主要是因为租户对更新和优质的发展项目更有兴趣，他们致力于确保员工能够返回健康和可持续的工作环境。

今年第一季的大宗租赁交易包括国际会计公司KPMG在亚洲广场第一大厦（Asia Square Tower 2）租下约10万平方英尺的空间。据悉，即将完工的国浩时代城（Guoco Midtown）在今年第一季与更多租户签约。

仲量联行新加坡办公楼租赁和咨询部主管唐业（Andrew Tangye）指出，市场对办公空间的需求仍来自科技、消费者和非银行金融领域。新加坡的科技枢纽地位吸引了不少持续扩张的大型企业，其他业者则计划在本地发展区域业务。不过，今年第一季的办公空间需求来源明显已扩大至更广泛的行业。

该行预测，本地办公楼市场将继续受益于员工返回工作场所的情况，并维持今年中央商业区甲级办公空间租金的增长预测，即至少比去年的4.3％涨幅大一倍。