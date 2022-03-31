城市发展郭令明父子总薪酬去年增约70％ 仍低于冠病疫前水平

城市发展（CDL）去年转亏为盈，集团执行主席郭令明和首席执行长郭益智的总薪酬分别增加约70％，但仍低于冠病疫情前的水平。

多家新加坡海峡时报指数成份股公司昨日发布2021年的年报。城市发展的最新年报显示，郭令明去年的总薪酬为280万元，儿子郭益智的薪酬则为172万元。

郭令明2017年至2019年的总报酬都在800万元以上，郭益智在2018年和2019年的薪酬皆超过200万元。

郭令明和郭益智去年的薪酬多了可变动花红部分，两人分别领取126万元和77万元花红，占各自总薪酬将近一半。至于其他薪酬部分，郭令明的固定薪金、董事费及其他福利分别占总薪酬的46％、5％和4％。

郭令明在年报献词中说，集团将通过改善营运、重组投资组合、重新定位资产和进行战略脱售获得价值，以持续检讨和优化酒店投资组合。集团将保持灵活，寻求重新部署资金的机会，收购坚韧行业的资产，以带动增长和为股东带来可持续的回报。

胜科工业（Sembcorp Industries）去年全年净利劲扬78％，集团总裁兼首席执行官黄锦贤的总薪酬也增加60％至435万元。黄锦贤的固定薪金变动最显著，从68万元增至137万元。总薪酬还包括144万元现金花红，以及根据经济增值（EVA）银行机制而定的154万元花红。

丰益国际首席执行长

郭孔丰总薪酬首破千万元

丰益国际（Wilmar International）首席执行长郭孔丰去年总薪酬增加24％至1163万元，首次突破千万元。集团去年全年净利增加逾两成。

郭孔丰的固定薪金上调11％至120万元，花红增加25％至1000万元。

多数总裁的薪酬跟着盈利上涨，云顶新加坡（Genting Singapore）则是例外。

虽然云顶新加坡去年全年净利增加超过一倍，集团执行主席林国泰的总薪酬却减少逾七成，介于600万至625万元。其中，薪金占总薪酬比率从18.7％增至70.7％，花红的比重则从81.1％减少至28.8％。

林国泰前年的薪酬介于2125万至2150万元，其中包括了一笔未发放奖励金。