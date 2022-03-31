远东鹏瑞利财团出价7亿元买黄金坊 比保留价低1亿元 业主未必接受

知情人士告诉《联合早报》，负责这项交易的业主代表已经与远东机构和鹏瑞利的财团达致一项有条件的协议。至于是否能够成交，这就得看黄金坊的业主是否愿意接受降价12.5％了。

第二次公开招标的美芝路地标黄金坊（Golden Mile Complex）终于有人问津，但买主的7亿元出价，比保留价低了1亿元。

据《联合早报》获得的消息，这次出价的是由远东机构（Far East Organization）和鹏瑞利集团（Perennial）组成的财团。他们开出的价格比黄金坊的8亿元保留价低了足足1亿元。

知情人士告诉本报，负责这项交易的业主代表已经与远东机构和鹏瑞利的财团达致一项有条件的协议。至于是否能够成交，这就得看黄金坊的业主是否愿意接受降价12.5％了。

业主须修订集售协议允许委员会接受较低价格

由于这次的出价比保留价和之前的独立估值价格低，所以业主必须修订集体销售协议，以允许集体销售委员会（CSC）接受较低的价格。

据了解，黄金坊业主会在4月7日与销售代理戴玉祥产业（Edmund Tie）开会讨论此事。如果无法出席当天会议的业主，也可以选择在4月9日出席另一场同样议程的会议。

买主之一的远东机构执行董事兼财务长辜巧瑟回答本报询问时说：“我们定期探索和寻求优质资产的投资机会，有时会与两个或更多业务合作伙伴整合优势。但是，由于目前这个投标过程仍在进行中，我们现在无法评论交易的细节。”

合登（Hutton）房产集团研究主管李思德在受访时说：“我觉得黄金坊的业主应该认真考虑这次的出价，毕竟黄金坊确实是栋相当旧的建筑，今后的维修将会是一个问题。如果这个新买主能够接手，而现有业主可以换到一个更新、更好的地点，这个双赢局面何乐而不为。”

至于价格落差1亿元是否合理，李思德说：“因为发展商必须考虑到整个地段的发展条件、维修成本等。我相信发展商也是在经过谨慎考量之后才决定这个出价的。”

ERA研究部主管麦俊荣则说：“我认为这个出价比保留价低了整整12.5％，这不是微差，有些业主可能很难接受这个较低价格，因此交易不通过的可能性是存在的。”

麦俊荣说：“虽然如此，我们也很难说出价合不合理，毕竟黄金坊是一栋相当旧的建筑。再加上要对它进行保留、维修与重建，整个成本是影响发展商出价的主要因素。”

建于1973年的黄金坊是在去年底第二次推出公开集体出售，保留价与首次集售的8亿元相同。该招标活动在2月28日已经截止，但一直迟迟没有发布竞标的结果。

黄金坊曾在2017年10月首次推出集售。当时大厦业主曾进行了两次招标活动，但也都没有发展商出价。

这次重新推出，最大不同点是黄金坊已经被市区重建局列为受保留建筑，而且市建局也会给予重新发展的发展商可观的优惠。这包括：在保留主建筑的前提下，让黄金坊的总楼面增加三分之一、受保留楼面完全免税、新楼面部分免税、可将地契填补至99年、把地皮边界调整得更整齐，以及灵活决定商用、私宅和酒店楼面的组合。