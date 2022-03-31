新兴重型机械 Sin Heng Heavy Machinery

这只股票自2010年2月4日上升至1.58元后，遂进入五波跌势。2011年10月5日股价下跌至0.46元完成了第（1）波，随即回扯自2012年4月20日的1.27元，此为第（2）波，旋进入具五波的第（3）波跌势。同年6月12日股价下试0.74元，并于当天以“转向”信号结束了第（i）波，过后回扯至2013年2月8日的1.25元完成了第（ii）波，旋进入第（iii）波跌势。2015年8月26日股价下探0.485元结束了第（iii）波，随即回扯至同年10月12日的0.755元，并于其每周一杆图以“转向”信号为第（iv）波画下句号。2016年10月13日股价下试0.22元，同时于其每日，每周及每月一杆图皆以“主要转向”信号完成了第（v）波，且为第（3）波画下句号。2017年11月2日股价回扯至0.52元结束了第（4）波，而第（5）波终于在2019年11月5日的0.21元完成，遂进入升势。截至今年3月2日股价已经上升至0.51元，短期回扯，股价当填补介于0.45元与0.43元及介于0.395元与0.385元的缺口后，重返升势。