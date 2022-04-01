益资源 First Resources

本栏于去年12月31日曾论及这只股票由于（c）波已经在1.91元的价位完成，同时也为第（2）波画下句号，估计股价当时正进入第（3）波跌势。当时股价为1.53元左右。实际上，上述的1.91元并不是（c）波的终点，而是具三波走势的（c）波中的a波，过后以五细波缓缓回落。其间股价于同年10月15日下试1.75元为第（1）细波，过后回扯至10月27日的1.87元，且于当天以“转向”信号结束了第（2）细波。12月2日股价下探1.44元，遂于其每周一杆图以“转向”信号完成了第（3）细波，旋回扯至12月9日的1.58元，此为第（4）细波。12月22日股价下试1.44元，随即于其每周一杆图以“转向”信号结束了第（5）波，同时为左图的b波画下句号，接着进入c波升势。元月24日股价上升至1.77元，过后回扯至28日的1.55元才重返升势，截至3月22日股价已经上升至2.22元，由于升势甚急，造成介于1.88元与1.86元、介于1.85元与1.84元及介于1.78元与1.75元出现缺口，短期回扯，或将填补这些缺口后，重返升势。