全球最贵灵活办公空间 我国排第三

灵活办公空间市场过去几个月强劲复苏，新加坡今年在全球最昂贵灵活办公空间市场排行榜上升三个位置至第三位，仅次于纽约和旧金山。

第一太平戴维斯（Savills）旗下的灵活办公空间经纪服务平台Workthere日前发布文告指出，纽约和旧金山是全球最贵的灵活办公空间市场，柏林则是增长最快的欧洲市场之一。

纽约私人办公桌空间的平均每月价格为961美元（约1308新元），其次是旧金山和新加坡，分别为950美元和834美元。

伦敦排名第四，每张办公桌的每月价格为803美元；排在第五位的柏林，办公桌的每月价格为800美元。

曾是世界上最贵办公楼市场的香港排名第七。第一太平戴维斯在1月份的报告中写道，香港的办公楼供应大于需求，促使租金下跌，以及提供更多优惠来吸引租户。

第一太平戴维斯新加坡商业租赁执行总监斯旺（Ashley Swan）说：“越来越多人开始返回工作场所，加上新加坡灵活办公空间愈来愈受起步公司的欢迎，本地灵活办公空间市场在过去几个月强劲复苏。”

她指出，未来几年的新灵活办公空间逐步开设之前，本地市场供应依然相对紧张，空置空间很快就被抢购一空。建筑工程延误意味着，供应紧张的情况可能会在近期内持续下去。

文告指出，柏林灵活办公空间市场的供应有限，空置率为3.5％。该市场的增长由科学、数码和科技领域推动，并在冠病疫情期间保持活跃，灵活办公空间仅下跌1.4％。

Workthere欧洲主管鲍特斯（Ed Bouterse）说，目前的市场非常紧张，如今很难找到可以容纳30至50人的办公楼，较大宗的交易仅能带来最多8％至12％折价。所有大型业者都将在今年8月开设新的办公空间。